В нова книга: Джаред Къшнър е разработил „тайна стратегия" с ОАЕ и Саудитска Арабия

Наскоро Vanity Fair публикува откъс от предстоящата книга на американския журналист Матю Коул, озаглавена „Принцове и крадци: Тайният заговор на Джаред Къшнър и Мохамед бин Зайед за прекрояване на Близкия изток". В откъса се твърди, че Джаред Кушнер е имал достъп до сметки, използвани за тайни операции, покупки на оръжие и войни в Близкия изток – средства, насочвани от принцове от ОАЕ и Саудитска Арабия. Къшнър нарече твърденията „скандални и неверни".

Матю Коул е известен американски журналист, бивш служител на ABC и NBC. Основният му фокус е националната сигурност.

По време на дългата си кариера Коул е публикувал десетки разследвания, включително за ЦРУ и тайния му затвор в Литва, американските военни операции в Пакистан и Афганистан, както и за противовъздушните ракети, изчезнали в Либия след падането на режима на Муамар Кадафи. Коул е и единственият американски журналист, успял да получи телевизионно интервю с Едуард Сноудън.

На 27 октомври в САЩ е планирано да бъде публикувана книгата на Коул „Принцове и крадци: Тайният заговор на Джаред Къшнър и Мохамед бин Зайед за прекрояване на Близкия изток". Тя изследва отношенията между зетя на Тръмп и специален пратеник за мир Джаред Къшнър, престолонаследника на Абу Даби и президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед и престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

Според автора, принцовете са използвали Къшнър, за да помогнат на страните си да получат по-голяма власт в Персийския залив. Специалният пратеник от своя страна е искал да диктува собствения си дневен ред в региона.

Седмица преди публикуването на книгата, като част от промоционална кампания Vanity Fair публикува откъс, в който се описват подробно финансовите връзки на Къшнър със страните от Персийския залив. Според автора сумите, които принцовете са изпратили по сметки, свързани със зетя на Тръмп, са възлизали на няколко милиарда долара. Това разкритие е станало възможно благодарение на хакването на телефона на специалния пратеник от нидерландското разузнаване.

Джаред Къшнър отговори на журналиста в Twitter. Той категорично отрече обвиненията в корупция и добави, че през последните години „е бил един от най-внимателно наблюдаваните хора в света". Специалният пратеник добави, че журналистите са писали за него през цялото това време и че Конгресът и специалният прокурор са го разследвали – и нито един от фактите, разкрити от Коул, не е споменат в тях. Той също така подчерта, че Коул „не е предоставил нито едно доказателство".

„Твърденията на този автор са напълно безумни. Те са смесица от фантазия, измислица и активистка пропаганда, написана от някой, който е или психично болен, или действа със злонамерени намерения", написа Къшнър.