Изборите в Сърбия: Студентите ще имат 140, а Вучич – 103 мандата

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При 96 процента обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете на парламентарните избори в Сърбия Студентската листа печели 140 мандата, а Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, 103 мандата, обяви сеSID.

Нито една друга политическа партия не влиза в новия сръбски парламент, тъй като не успя да преодолее трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители.

Депутатски места обаче ще получат няколко малцинствени формации: Съюзът на войводжански маджари - 3 мандата, Албанската коалиция – 2 мандата, "Расим Ляич – Човешки" – 1 мандат и "СДА Санджак – Пазителите на Санджак" също 1 мандат.

Според избирателния закон изискването за покриване на трипроцентовата бариера за влизане в Народната скупщина не се отнася за формации на националните малцинства в Сърбия.