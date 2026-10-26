С викове "Свобода!" посрещнаха Мачадо във Венецуела, Тръмп остава зад Родригес

С националния химн и скандирания "Свобода!" във Венецуела посрещнаха опозиционната лидерка и носителка на "Нобел" за мир Мария Корина Мачадо, която вчера се завърна в родината си след близо година в чужбина. Хиляди нейни привърженици се събраха покрай пътя към столицата Каракас, за да я приветстват.

"Тук съм. С вас", написа Мачадо в Х. Екипът ѝ разпространи снимки от посещението ѝ в църква в западния щат Лара, откъдето тя се отправи с автомобил към столицата, предаде БТА.

Завръщането ѝ идва след няколко неуспешни опита да се прибере, които обтегнаха отношенията ѝ с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. В края на миналата седмица Мачадо е пристигнала с частен самолет от Панама в Колумбия, а вчера е преминала по суша във Венецуела.

Според източник, пряко запознат с плановете ѝ, пътуването е било съгласувано с правителствата на САЩ, Панама и Колумбия и е получило одобрението на Тръмп. Самият американски президент обаче заяви, че не знае нищо за завръщането ѝ, и даде да се разбере, че Вашингтон продължава да подкрепя временната президентка Делси Родригес.

"Тя е много мила жена", каза Тръмп за Мачадо, но "ние се справяме много добре във Венецуела".

Опозиционната лидерка се опитва да спечели подкрепата на Вашингтон още преди свалянето от власт на Николас Мадуро през януари. Тръмп обаче многократно е заставал зад Родригес, която бе вицепрезидентка при Мадуро, и е приветствал споразуменията за добив на петрол и други инвестиции на американски компании в страната.

През юни Ройтерс съобщи, че американски представители поне веднъж са поискали от Мачадо да отложи завръщането си.

Държавният секретар Марко Рубио свърза безопасното ѝ прибиране с подкрепените от САЩ преговори за помирение. По думите му те са позволили освобождаването на стотици политически затворници и завръщането на стотици опозиционери от изгнание.

По-рано този месец част от опозицията и временното правителство обсъдиха реформи във Върховния съд и изборните органи преди бъдещи избори. Движението на Мачадо обаче не участва в разговорите.

"Тя ще работи активно за определянето на дата за свободни и честни избори", заяви съветникът ѝ Давид Смолански. По думите му Мачадо планира срещи със семейства на политически затворници, лидери на демократичната опозиция и представители на международната общност. Тя ще се срещне и с пострадали от смъртоносните земетресения във Венецуела през юни.

Мачадо напусна тайно страната в края на 2025 г., за да получи Нобеловата награда за мир, след като повече от година живя предимно в укритие. Правителството на Мадуро ѝ беше забранило да пътува в чужбина.

В същото време бившият кандидат за президент на опозицията Едмундо Гонсалес, който живее в Испания, съобщи, че също планира скоро да се завърне във Венецуела.