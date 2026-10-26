Солун празнува Свети Димитър и 114 години от освобождението си, магазините остават затворени

Солун отбелязва днес, 26 октомври, празника на своя покровител Свети Димитър и 114 години от освобождението на града от османска власт. Денят е обявен за задължителен почивен в редица райони, където магазините и търговските обекти остават затворени. В центъра са въведени и временни ограничения на движението заради официалните церемонии.

Празничните прояви започват с издигане на гръцкото национално знаме на Бялата кула и артилерийски салюти. В 11:00 часа в храма „Свети Димитър" е предвидена тържествена служба по повод освобождението на града, в присъствието на президента на Гърция Константинос Тасулас, представители на държавната и местната власт и висши духовници.

Според съобщение на Търговската асоциация на Солун задължителният почивен ден обхваща общините Солун, Каламария, Амбелокипи – Менемени, Корделио – Евосмос, Неаполи – Сикиес и Павлос Мелас, както и районите Пилея и Панорама в община Пилея – Хортиатис.

Празничният режим не важи автоматично за цялата област Солун, а само за определените географски райони.

Заради честванията Пътната полиция въвежда ограничения за престой и паркиране в района на храма „Свети Димитър". Мерките са в сила от 05:00 до 13:30 часа и засягат участъци от улиците „Агиу Димитриу", „Касандру", „Македоникис Аминис", „Аристотелус" и „Селевку".

На 26 октомври 1912 г., по време на Балканската война, Солун преминава под гръцки контрол след капитулацията на османския гарнизон. Датата съвпада с празника на Свети Димитър, почитан като небесен закрилник на града.

Честванията в Солун продължават и на 28 октомври, когато Гърция отбелязва националния празник „Охи" с военен парад и въздушни демонстрации. За празничната програма е предвиден и демонстрационен полет на изтребител F-16 от групата „Зевс", чиято тренировъчна репетиция над града е насрочена за днес в 12:00 часа.

Българските граждани, които планират пътуване или пазаруване в Солун през следващите дни, трябва да имат предвид, че както 26, така и 28 октомври са празнични дни, които се отразяват на работното време на търговските обекти и услугите.