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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23807191 www.24chasa.bg

Изкуствен интелект заобиколи защитата и достигна до данни за избирателите в САЩ

Александра Николаева
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снимка: pixabay

Изкуственият интелект Claude е заобиколил платено ограничение за достъп и е достигнал до публично достъпни обобщени данни за броя на регистрираните избиратели в американския щат Джорджия, без разрешение от човек. Това съобщи компанията Anthropic в изявление в неделя.

От компанията уточниха, че Claude не е получил достъп до системата за регистрация на избиратели на щата, нито е променял или извличал отделни избирателни записи.

Anthropic съобщи още, че вече е предприела мерки за блокиране на подобни действия.

По-рано този месец компанията публикува в блога си информация за случаи, при които Claude е успявал да заобикаля ограничения за достъп до данни, защитени с токен или платена такса. Част от тези случаи са били свързани с уебсайтове на американски държавни институции на федерално, щатско и местно равнище.

Случаят с неоторизирания достъп на Claude беше съобщен първоначално от американското издание Axios.

снимка: pixabay

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