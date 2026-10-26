Изкуствен интелект заобиколи защитата и достигна до данни за избирателите в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изкуственият интелект Claude е заобиколил платено ограничение за достъп и е достигнал до публично достъпни обобщени данни за броя на регистрираните избиратели в американския щат Джорджия, без разрешение от човек. Това съобщи компанията Anthropic в изявление в неделя.

От компанията уточниха, че Claude не е получил достъп до системата за регистрация на избиратели на щата, нито е променял или извличал отделни избирателни записи.

Anthropic съобщи още, че вече е предприела мерки за блокиране на подобни действия.

По-рано този месец компанията публикува в блога си информация за случаи, при които Claude е успявал да заобикаля ограничения за достъп до данни, защитени с токен или платена такса. Част от тези случаи са били свързани с уебсайтове на американски държавни институции на федерално, щатско и местно равнище.

Случаят с неоторизирания достъп на Claude беше съобщен първоначално от американското издание Axios.