Тръмп нарече кандидат за Сената "джихадист", Обама: Вече сме гледали този филм

Доналд Тръмп използва атентатите от 11 септември 2001 г., за да призове избирателите в Мичиган да не допуснат кандидата на демократите Абдул Ел Сайед в Сената.

На митинг в Порт Хюрон американският президент го нарече "джихадист" и член на "Мюсюлмански братя" - обвинения, които Ел Сайед отхвърля, съобщи Ройтерс.

"Тук съм, за да попреча на един джихадист, член на "Мюсюлмански братя", да стане сенатор на САЩ", заяви Тръмп пред привържениците си. Ако спечели, Ел Сайед ще бъде първият мюсюлманин, избран за сенатор в историята на САЩ, предаде БТА.

Президентът сравни гласуването срещу него със съпротивата на пътниците от полет 93 на "Юнайтед Еърлайнс" срещу похитителите на самолета по време на атентатите.

"25 г. години по-късно Мичиган трябва да се изправи и да се бори, точно както направи Тод, за да попречи на един джихадист да влезе в Капитолия", каза Тръмп, визирайки Тод Биймър - един от пътниците, оказали съпротива. Президентът предупреди също, че демократите ще допуснат в страната терористи, враждебно настроени към САЩ.

Част от присъстващите скандираха "Предател!" и "Депортирайте го!", въпреки че Ел Сайед е роден в Мичиган.

Кандидатът на демократите отрича връзки с "Мюсюлмански братя" и определя като "срамно" поставянето под съмнение на лоялността му към САЩ.

В скорошен предизборен клип той защити религиозната си принадлежност с думите, че "вярата е нещо, което твърде много липсва във Вашингтон".

Неговият републикански съперник, бившият конгресмен Майк Роджърс, също го е обвинявал във връзки с ислямистката организация, без да представи доказателства. В интервю за Ен Би Си вчера обаче Роджърс заяви, че не смята Ел Сайед за терорист.

"Никога не съм го наричал терорист", подчерта той, но настоя, че демократът не е отговорил задоволително на въпросите за предполагаемите си връзки с организацията.

Нападките срещу Ел Сайед предизвикаха остра реакция от бившия президент Барак Обама, който ден преди митинга на Тръмп участва в предизборно събитие на демократите в Детройт. Обама обвини противниците на кандидата, че се опитват да го представят като "по-малко американец от тях", и сравни атаките с неверните твърдения, че самият той е роден в Кения.

"Вече сме гледали този филм. Аз играх главната роля в него", заяви Обама. И допълни: "Това не проработи срещу мен. Не и в Мичиган. Няма да проработи и срещу Абдул".

Надпреварата в Мичиган е сред най-оспорваните преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември и може да се окаже решаваща за контрола над Сената. В момента републиканците имат мнозинство от 53 срещу 47 места.

Освен острите лични нападки, сред основните теми в кампанията са митата върху вноса от Канада, засегнали автомобилната индустрия в района на Детройт. Роджърс приветства митническата политика на Тръмп заради привлечените инвестиции в промишлеността на Мичиган, но в същото време изрази опасения за последиците от облагането на канадските стоки за автомобилния сектор.