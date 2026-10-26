Трима загинаха, след като автомобил падна в морето на пристанището в Пирея

Трима членове на едно семейство загинаха, след като автомобилът им падна в морето на пристанището в Пирея, Гърция, вечерта на 25 октомври. Жертвите са 82-годишен мъж, 79-годишната му съпруга и техният 45-годишен син.
Трагедията се разиграла в района на терминал Е2 на пристанището, когато над Пирея се изсипвал проливен дъжд, а видимостта била силно ограничена.
По първоначална информация зад волана бил 82-годишният мъж, който вероятно е допуснал грешка при управлението на автомобила. В резултат колата излязла от пристанищния кей и паднала във водата.
Това е основната версия, по която работят разследващите, но точните обстоятелства около инцидента все още се изясняват.
Незабавно след сигнала започнала мащабна спасителна операция. Първоначално водолазите открили и извадили тялото на 45-годишния син. Малко по-късно от потъналия автомобил били извадени и двамата му родители, които останали блокирани в купето.
В операцията участвали служители на гръцката брегова охрана, специализирано водолазно подразделение, частни плавателни съдове и кораб на пилотската служба. На място били изпратени и три линейки на гръцката Спешна помощ.
Въпреки предприетите действия и тримата пътници загинали.
Разследването продължава, като предстои да бъде установено дали тежките метеорологични условия и евентуална грешка на водача са довели до трагичния инцидент.