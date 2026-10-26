Тръмп нарече Норвегия „пропаднала държава“ , след като отново остана без Нобелова награда

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри нападки срещу Норвегия, заявявайки, че страната е „ужасна", след като за пореден път не получи Нобеловата награда за мир. В неделя вечерта американският лидер изрази публично недоволството си от решението на Нобеловия комитет, като използва обидни определения за скандинавската държава.

Въпреки че започна война с Иран и свали от власт лидера на Венецуела, Тръмп усилено изтъква претенциите си за миротворец. Той твърди, че през втория си президентски мандат е успял да уреди най-малко осем конфликта, съобщи " Политико".

Въпреки това базираният в Осло Нобелов комитет го подмина два пъти. През 2025 г. наградата беше присъдена на Мария Корина Мачадо - лидер на венецуелската опозиция, а през 2026 г. отличието получи южноафриканската юристка Нави Пилай за усилията ѝ в подкрепа на мира и международното право.

„А аз? Дават ли по две награди? Така че не съм влюбен в Норвегия. Честно казано, Норвегия е ужасна. Всъщност Норвегия се превърна в една пропаднала държава", заяви американският президент по време на предизборна реч в Порт Хюрън, щата Мичиган.

Тръмп започнал с критики към имиграционната политика на САЩ, преди да насочи гнева си към Норвегия.

„Работим с Дания - добра страна, хубава страна. Всеки, който иска да дойде в нашата страна от Дания, е добре дошъл от моя гледна точка. Но трябва да ви кажа, че с хората от Сомалия... приключих с тях. Писна ми от тях. Предпочитам Дания. Датчаните - ще ги приемем. Швеция, Норвегия... не мисля така, защото не получих Нобеловата награда, въпреки че сложих край на конфликтите. Затова не искам никого от Норвегия. Не искам да имам нищо общо с Норвегия", заяви Тръмп.

Макар да не получи наградата през 2025 г., венецуелската лауреатка Мария Корина Мачадо му подари своя медал по време на среща в Белия дом през януари тази година.

„Човекът, който я получи - Мария, беше много мила. Тя каза: „Не мога да повярвам, че я получих. Тази награда трябва да отиде при президента Тръмп." И ми подари своята Нобелова награда за мир. Това беше толкова мило. Наистина много мило. Няма да го забравя. Беше много мило", разказа американският президент.