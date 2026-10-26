Обвиниха US пехотинец в убийство на жена в хотел, Окинава протестира срещу военните бази

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Японската прокуратура повдигна обвинения в убийство и грабеж срещу 20-годишен американски морски пехотинец за смъртта на жена в хотел на остров Окинава.

Случаят предизвика нова вълна на недоволство срещу американските военни бази, предаде агенция Киодо.

Девин Балард, който служи в базата "Футенма", е обвинен, че на 3 октомври е удушил жена с телефонен кабел в хотел в Наха, административния център на префектурата. След това според обвинението е отнел раницата ѝ, в която имало портфейл. В обвинителния акт като причина за смъртта е посочено задушаване, предаде БТА.

Полицията открила Балард да се разхожда сам в град Окинава късно вечерта на 3 октомври и го арестувала на следващия ден. Първо той отричал обвиненията, но според източници, запознати с разследването, впоследствие е дал да се разбере, че е имал известно участие в случилото се.

Зам.-ръководителят на окръжната прокуратура в Наха Хироя Ишии заяви, че обвинението ще положи всички усилия да докаже вината му въз основа на закона и събраните доказателства.

Случаят изостри дългогодишното напрежение в Окинава, където са съсредоточени по-голямата част от американските военни съоръжения в Япония. Местните жители протестират срещу престъпленията на американски военни, включително срещу жени и момичета, както и срещу шума и замърсяването от базите.

Губернаторът Гента Коджа засили призивите си към централното правителство да предприеме мерки за предотвратяване на подобни престъпления. Премиерката Санае Такаичи определи убийството като "отвратително престъпление", а японското правителство настоя пред САЩ за пълно съдействие на разследването и строга дисциплина сред военнослужещите.

След ареста американските въоръжени сили в Окинава въведоха от 9 октомври 30-дневен вечерен час за военните - от полунощ до 5 ч. сутринта.

Токио и Вашингтон освен това започнаха разговори и за допълнителни превантивни мерки. Според японския външен министър Тошимицу Мотеги се преразглежда ефективността на правилата за поведението на американските военнослужещи извън базите, както и на съвместните патрули с японската полиция.