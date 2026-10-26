След престрелка в Йордания заловиха трима за атаката срещу православна църква

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Йорданските сили за сигурност арестуваха след престрелка трима заподозрени за нападението срещу православна църква, при което в петък бяха убити девет души, а други 40 бяха ранени. Тримата се укривали в изоставена къща в Карак и отказали да се предадат, съобщиха властите.

Според Службата по обществена сигурност въоръжените заподозрени атакували служителите, които отвърнали на огъня. Тримата били ранени и задържани. Няма пострадали сред силите за сигурност.

Очевидци разказаха, че престрелката тази сутрин продължила няколко минути. При операцията са открити голям брой оръжия и боеприпаси, притежавани от задържаните, предаде БТА.

Нападението в петък бе извършено по време на погребение в гръцката православна църква в село Хамуд, област Карак, на около 120 км югозападно от столицата Аман. Властите го определиха като дело на екстремистки настроени терористи, но до момента никой не е поел отговорност. Имената на задържаните не са обявени, нито е посочена тяхна принадлежност към конкретна групировка.

"Тероризмът няма място сред нас", заяви Службата по обществена сигурност и добави, че заподозрените ще се "изправят пред справедлива участ".

След атаката крал Абдула Втори нареди на силите за сигурност да отговорят с "железен юмрук". Йордания е съюзник на САЩ и партньор в борбата срещу ислямистки въоръжени групировки.

Подобно насилие срещу християнското малцинство е необичайно за страната, смятана за относително стабилна в Близкия изток. През последните години обаче властите са разкрили няколко заговора за нападения от ислямисти.

Вътрешният министър Мазен Фарая заяви, че властите проучват обстоятелствата, които подтикват млади хора към екстремизъм, и ще потърсят отговорност от всеки, участвал в атаките.