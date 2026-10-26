Удари по пристанища и електроцентрали в Украйна, дронове убиха двама във Воронеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия съобщи, че е ударила товарен кораб в украинското пристанище Одеса, а властите в руската Воронежка област обявиха, че двама са загинали, а 17 ранени при украинска атака с дронове, съобщи Ройтерс.

В същото време украинските власти съобщиха за шестима пострадали при руски удари в Запорожието и Черниговска област.

Според руското военно министерство поразеният в Одеса кораб е превозвал военен товар за украинската армия. В съобщението се казва още, че руските сили са ударили и инфраструктурата на три терминала за акостиране в пристанището Черноморск.

Руските власти съобщиха в Телеграм и за удари по електроцентрала в Харков, склад в района и друга електроцентрала в Хмелницка област.

При нощните руски атаки срещу Запорожие са ранени четирима души, съобщи областният управител Михайло Семкин. Други двама са пострадали в Черниговска област, според украинската служба за извънредни ситуации.

От руска страна губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че при украинска атака с дронове са загинали двама мъже. Сред 17-те ранени има и дете. Той уточни, че данните са предварителни и може да бъдат допълнени.

По думите на Гусев противовъздушната отбрана е унищожила 113 дрона над областта, около 70 от които над град Воронеж. В няколко промишлени обекта са избухнали пожари.