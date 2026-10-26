Племенницата на Доли Партън поема грижата за наследството й

Племенницата на Доли Партън – Даниел Партън, е назначена за нов посланик на марката на покойната кънтри легенда. Новината идва почти два месеца след смъртта на певицата.

Даниел обяви новата си роля във видео, публикувано в четвъртък в Инстаграм. В него тя разказва за отношенията си с леля си и за плановете си да помогне за съхраняването на нейното наследство.

„Както за толкова много от вас, загубата й промени нещо и в мен", каза Даниел. „Това ме накара да се замисля за историите, ценностите и уроците, които тя ни остави, както и за отговорността на нашето семейство да се грижи за тях."

Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с рака.

В новата си роля Даниел ще помага за отбелязването на живота и постиженията на леля си, като същевременно ще представя личния си поглед към жената зад музиката. Това се посочва в прессъобщението, с което бе обявено назначението.

Даниел е бивш военнослужещ с 20-годишна служба, а днес работи като пилот и предприемач, информира ABC News. Тя подчерта, че няма намерение да се опитва да замени прочутата си леля.

„Не съм толкова луда, че да се опитвам да запълня обувките й. Господ знае, че дори не бих могла да ходя с тях, без да се убия", пошегува се тя.

Вместо това Даниел се надява да споделя спомени за жената, която семейството й с обич наричало „леля баба".

„Да, Доли Партън беше моя леля, но за мен тя винаги ще си остане леля баба", каза Даниел. „Тя ни обичаше безкрайно, вярваше в големите мечти и винаги ме насърчаваше сама да намеря своя път в този свят."

Двете имали близки отношения. През 2025 г. Доли произнесла реч на церемонията по пенсионирането на Даниел от военната служба. Даниел, която се занимава и с бизнес с дестилерия за производство на алкохол от типа „мъншайн" (традиционен американски дестилат), заяви, че се надява да продължи да подкрепя проектите и каузите, които са били важни за леля й.

„Да си Партън означава да работиш упорито, да мечтаеш смело и никога да не забравяш откъде си тръгнал. Гордея се, че съм част от това наследство, и че мога да го продължа по свой собствен начин", написа тя към публикацията си в Инстаграм.