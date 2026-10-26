Ръководителят на МАЕ Фатих Бирол: Китай ускорява глобалния енергиен преход с постиженията си в чистите технологии

Постиженията на Китай в областта на чистите енергийни технологии са впечатляващи и ускоряват глобалния енергиен преход. Това заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол в интервю за агенция „Синхуа".

Световната енергийна криза променя енергийните пазари и стимулира навлизането на възобновяемите енергийни източници и електромобилите, тъй като държавите се стремят да намалят зависимостта си от традиционните енергийни ресурси, посочи Бирол в кулоарите на приключилия наскоро форум „Берлински глобален диалог" (Berlin Global Dialogue).

По думите му от март насам светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства пред енергийната сигурност заради прекъсванията на два ключови маршрута за доставки – на енергийни ресурси от Западен Сибир към Европа и на доставки през Ормузкия проток към Азия и други региони.

На 11 март МАЕ обяви координирано освобождаване на 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви на държавите членки. Мярката помогна за успокояване на пазарите след първоначалния скок на цените, но може само да смекчи последиците от прекъсванията на доставките, а не да осигури трайно решение, подчерта Бирол.

Кризата променя и международните търговски отношения в енергетиката, като някои дългогодишни партньорства отстъпват място на нови. Сред основните тенденции от началото на войната в Близкия изток Бирол открои бързото разширяване на енергията от възобновяеми източници, нарастващите продажби на електромобили, умереното увеличаване на употребата на въглища и засиления интерес към ядрената енергетика.

Слънчевата енергия е водещият двигател на растежа, следвана от вятърната, а използването на биогорива също се увеличава значително, отчасти заради по-високите цени на дизела и бензина. Развитието на възобновяемите източници се дължи не само на екологичните съображения, но и на стремежа на държавите да укрепят енергийната си сигурност и да увеличат собственото си производство на енергия, посочи ръководителят на МАЕ.

Бирол отбеляза, че продажбите на електромобили растат бързо в Европа, Бразилия, Австралия и Югоизточна Азия. Важен фактор за тази тенденция е желанието да се намали зависимостта от петрола.

Китай има ключова роля в този процес. Електромобилите вече съставляват около 60% от продажбите на нови автомобили в страната, заяви Бирол. Според него масовото им навлизане преобразява автомобилната индустрия и променя структурата на световното енергийно потребление, с дългосрочни последици за енергийните пазари.