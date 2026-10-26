Кумулативната инсталирана мощност за морска енергия в Китай достигна 12,3 мегавата

Министерството на природните ресурси и Държавното енергийно управление публикуваха съвместно „Доклад за развитието и оползотворяването на морската енергия в Китай". В него се посочва, че кумулативната инсталирана мощност за морска енергия в страната е достигнала 12,3 мегавата. От тях над 3,3 мегавата представляват нови мощности, което съставлява повече от 30% от общия обем на новите мощности в световен мащаб.

Междувременно политическата рамка за развитието и оползотворяването на морската енергия продължава да се усъвършенства. Мън Цинлей, заместник-директор на Департамента за стратегическо планиране на морската дейност и икономика към Министерството на природните ресурси, заяви, че до края на 2025 г. страната е разработила и въвела 47 стандарта, свързани с морската енергия, като същевременно са определени ключови цели и пътища за тяхното постигане през следващите 5 до 10 години.