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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23808317 www.24chasa.bg

В Янлин бяха представени водещите научно-технически постижения в аграрния сектор

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 октомври в Янлин, провинция Шаанси, беше открито 33-тото издание на Изложението за високотехнологични постижения в селското стопанство. Експото се провежда паралелно и със Селскостопанското изложение на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) за 2026 г. Тази година събитието бележи значителен напредък спрямо предишните издания по отношение на броя на участващите предприятия, мащаба на изложението и цялостното му ниво.

За първи път е организиран „пазар на реколтата", на който са представени редица иновации – селскостопански роботи и мащабни модели с изкуствен интелект, олицетворяващи нови качествени производителни сили. В рамките на събитието ще бъдат показани над 1000 от най-новите научно-технически постижения на Китай в областта на земеделието, обхващащи сфери като ключови генетични ресурси, водоспестяващо земеделие и интелигентно земеделие.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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