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Днес сме край река Юндинхъ в Пекин.

Това е защитна дига. Но днес тук хората тичат, карат колела и гледат залеза.

Как дигата се превърна в любимо място край реката? Нека видим.