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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23808324 www.24chasa.bg

Как дигата се превърна в любимо място край реката?

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес сме край река Юндинхъ в Пекин.
Това е защитна дига. Но днес тук хората тичат, карат колела и гледат залеза.

Как дигата се превърна в любимо място край реката? Нека видим.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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