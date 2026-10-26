ООН обвини Израел в изтребление на Западния бряг и геноцид в Газа

Израел е извършил престъпление срещу човечеството от категорията „изтребление" на окупирания Западен бряг, докато едновременно с това извършва „геноцид" срещу палестинците в ивицата Газа. Това се посочва в доклад на Независимата международна разследваща комисия към ООН, цитиран от Франс прес.

Според документа израелските власти и сили са извършили на Западния бряг престъпления срещу човечеството, включително „изтребление", „изтезание", „изнасилване" и други форми на сексуално насилие, както и „преследване", пише БТА.

В доклада, публикуван днес, се посочва още, че израелските власти и сили продължават да извършват актове на геноцид в ивицата Газа.

Докладът на комисията на ООН идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и на международните критики към действията на Израел в ивицата Газа и на окупирания Западен бряг. Констатациите за предполагаеми престъпления срещу човечеството и геноцид са част от разследването на комисията и трябва да бъдат представени като нейни заключения.

На 27 октомври в Израел предстоят парламентарни избори, на които премиерът Бенямин Нетаняху ще се бори за нов мандат. Вотът се смята за ключов тест за управлението му след атаката на „Хамас" от 7 октомври 2023 г. и последвалите войни в региона. Основният му съперник е опозиционният блок, свързан с бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот.

Кампанията протича на фона на международните критики срещу действията на Израел в Газа и на Западния бряг, както и на вътрешните спорове за сигурността и отговорността на правителството за пропуските преди атаката от 2023 г. Проучванията сочат оспорвана надпревара, като нито един от двата основни политически лагера няма сигурно мнозинство в 120-местния парламент.