Петима загинаха при израелски удари в Газа, сред тях и 7-годишно момиченце

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Петима души, сред които 7-годишно момиченце, бяха убити днес при израелски удари в ивицата Газа, която беше опустошена от войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", заявиха очевидци, цитирани от Франс прес.

"Евакуирахме три жертви след израелски въздушен удар, който порази бежански лагер в района на Ал Мауаси, разположен на запад от град Хан Юнис", каза Махмуд Басал, говорител на местната Гражданска защита – спасителна организация, действаща под контрола на "Хамас".

Сред жертвите е 7-годишно момиченце, съобщи Министерството на образованието на Газа, цитирано от БТА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха, без да предоставят повече подробности, че "не са били запознати с операцията, която израелските военнослужещи са водели в този район".

Тази сутрин болницата "Насер" в Хан Юнис потвърди, че е получила телата на трима души, "разкъсани от раните, причинени от шрапнелите от израелски ракети" и допълни, че в лечебното заведение са били настанени още няколко ранени, сред които жена и дете.

Гражданската отбрана съобщи също за четвърти убит при въздушен удар, засегнал палатка на бежанци близо до Хан Юнис.

Петата жертва беше регистрирана от болницата "Аш Шифа" в град Газа. Беше съобщено, че жертвата е загинала след удар, нанесен от израелски дрон, който е взел на прицел група цивилни в квартал Римал. ЦАХАЛ отказаха да коментират смъртта на последните две жертви.

През последното денонощие при израелски въздушни удари и обстрели бяха убити 13 и ранени близо 60 души, посочи Гражданска защита.