Мерц: Германия ще подкрепя активно европейския път на Сърбия

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Германският канцлер Фридрих Мерц приветства победата на студентското движение над националистическия лидер Александър Вучич на парламентарните избори в Сърбия и обеща активно да подкрепи европейската интеграция на страната, предаде Франс прес (АФП).

„С исканията си за върховенство на закона, борба с корупцията и основни свободи то е намерило отклик сред хората", заяви Мерц в публикация в социалната мрежа Екс.

Студентската листа спечели 140 мандата в сръбския парламент, докато Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, получава 103 места. Това показват данните при обработени 96% от протоколите от проведените вчера избори. Нито една друга политическа партия не успява да влезе в парламента заради изборната бариера от 3%, пише БТА.

Европейският съюз също предложи по-тясно сътрудничество със Сърбия след победата на студентската листа. Брюксел обеща подкрепа за реформи, насочени към укрепване на върховенството на закона, свободата на медиите и демократичните институции, както и към борба с корупцията.

Сърбия има статут на страна кандидатка за членство в ЕС от 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2014 г. Процесът обаче до голяма степен е в застой заради политиката на досегашното сръбско ръководство.

Сред основните притеснения са спазването на демократичните стандарти и върховенството на закона, както и близките отношения на дългогодишния сръбски лидер Александър Вучич с Москва.

Мерц заяви, че Германия ще подкрепи активно европейския път на Сърбия, като постави акцент върху принципите на правовата държава, борбата с корупцията и защитата на основните свободи.