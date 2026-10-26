Зеленски: Вече месец чакаме САЩ да одобрят доставките на „Пейтриът"

Украйна чака вече близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри доставките на критично важни ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът" (Patriot) и НАСАМС (NASAMS). Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на засилените руски атаки срещу цивилна инфраструктура, предаде Ройтерс.
„Ние чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за „Пейтриът" и НАСАМС. Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
Украинският президент многократно призова САЩ да ускорят доставките на ракети преди настъпването на зимата. Те са поръчани от съюзниците в НАТО в рамките на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List), пише БТА.
Миналата седмица американският държавен секретар Марко Рубио призна, че е възможно да не е била доставена батарея ракети прехващачи. Той подчерта, че забавянето не се дължи на политически причини.
Забавените доставки допълнително изострят напрежението между Киев и Вашингтон. То се засили, след като американският президент Доналд Тръмп сключи с Русия сделка за дизелово гориво и разкритикува Зеленски за нежеланието на Украйна да прекрати атаките срещу руски рафинерии.
През последните седмици Украйна съобщи и за затруднения при получаването на американска разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари.
Допълнителни пречки пред украинските военни операции и противовъздушната отбрана създадоха и ограниченията върху „Старшийлд" (Starshield) — военната версия на сателитната услуга „Старлинк" (Starlink) на компанията „Спейс Екс" (SpaceX). По данни на Киев услугата е била ограничена в продължение на дни.
Според Ройтерс разпореждането за ограничаването на „Старшийлд" е дошло от Белия дом. Ръководството на „Спейс Екс" и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за въведените ограничения.