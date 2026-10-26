Зеленски: Вече месец чакаме САЩ да одобрят доставките на „Пейтриът"

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Украйна чака вече близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри доставките на критично важни ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът" (Patriot) и НАСАМС (NASAMS). Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на засилените руски атаки срещу цивилна инфраструктура, предаде Ройтерс.

„Ние чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за „Пейтриът" и НАСАМС. Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинският президент многократно призова САЩ да ускорят доставките на ракети преди настъпването на зимата. Те са поръчани от съюзниците в НАТО в рамките на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List), пише БТА.

Миналата седмица американският държавен секретар Марко Рубио призна, че е възможно да не е била доставена батарея ракети прехващачи. Той подчерта, че забавянето не се дължи на политически причини.

Забавените доставки допълнително изострят напрежението между Киев и Вашингтон. То се засили, след като американският президент Доналд Тръмп сключи с Русия сделка за дизелово гориво и разкритикува Зеленски за нежеланието на Украйна да прекрати атаките срещу руски рафинерии.

През последните седмици Украйна съобщи и за затруднения при получаването на американска разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари.

Допълнителни пречки пред украинските военни операции и противовъздушната отбрана създадоха и ограниченията върху „Старшийлд" (Starshield) — военната версия на сателитната услуга „Старлинк" (Starlink) на компанията „Спейс Екс" (SpaceX). По данни на Киев услугата е била ограничена в продължение на дни.

Според Ройтерс разпореждането за ограничаването на „Старшийлд" е дошло от Белия дом. Ръководството на „Спейс Екс" и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за въведените ограничения.