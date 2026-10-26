Антонио Гутериш: Последствията от нова ескалация в Близкия изток биха били неописуеми

Последствията от нова ескалация в Близкия изток биха били неописуеми. Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Той призова за прекратяване на ескалацията на военните действия в Близкия изток и предупреди за тежки последици, ако едновременно бъде предприето мащабно военно нападение срещу Иран и Ислямската република атакува пълномащабно страните от Персийския залив, предаде Франс прес.

„Изключително важно е да се сложи край на ескалацията", заяви Гутериш по време на посещението си в Кайро, предава БТА.

„На всяка цена трябва да избегнем да се предприемат едновременно масирано военно нападение срещу Иран и пълномащабна атака на Ислямската република срещу страните от Залива. Последствията биха били неописуеми", предупреди генералният секретар на ООН.

Призивът му идва в деня на срещата в Техеран между високопоставени представители на страните участнички в Пакта от Мека – Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, и представители на Иран. Очаква се разговорите да бъдат посветени на регионалната сигурност на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

По-рано Ройтерс съобщи, че представители на трите държави пристигат в иранската столица за срещата. Тя се провежда на фона на опасенията от разрастване на конфликта и въвличане на повече държави в региона.

Междувременно високопоставен ирански представител заяви, че ядрената програма на страната не е в дневния ред на срещата на страните участнички от Пакта от Мека.

Той допълни, че САЩ първо трябва да приемат условията на Техеран за трайно прекратяване на войната, която те водят срещу Ислямската република.

Предложението на Иран, което беше предадено на Вашингтон чрез посредници в средата на септември тази година включва вдигането на американската блокада на ирански пристанища, облекчаването на санкциите върху износа на ирански нефт и прекратяването на военните действия по всички регионални фронтове.

В Техеран днес се събраха високопоставени представители на страните участнички в Пакта от Мека - Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, за да обсъдят регионалната сигурност с представители на Иран.