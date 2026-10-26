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Мадяр поздрави сръбските студенти за победата и обеща подкрепа от Унгария

Емили Стоичкова
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Петер Мадяр, Снимка: СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Унгарският премиер Петер Мадяр поздрави Студентската листа за победата на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, проведени вчера. Той съобщи в социалната мрежа Екс, че е разговарял по телефона с нейните лидери и е уверил, че Унгария ще ги подкрепя, предаде Ройтерс.

„Току-що разговарях по телефона с лидерите на Студентската листа, които спечелиха изборите в Сърбия, за да ги поздравя за победата им. Уверих ги в подкрепата на Унгария. Бях много радостен да чуя колко сили им е дала нашата победа през април в тази трудна борба", написа Мадяр в Екс.

През април тази година Петер Мадяр сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан и неговата партия ФИДЕС. Орбан беше възприеман като политически съюзник на бившия сръбски президент Александър Вучич, съобщава БТА. 

По данни от паралелното преброяване на Центъра за свободни избори и демокрация (ЦеСИД), при обработени 96% от протоколите Студентската листа печели 140 места в парламента. Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, получава 103 мандата.

Александър Вучич призна изборното си поражение снощи.

Петер Мадяр,

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