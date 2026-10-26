Дългогодишен съветник на Ердоган подаде оставка след спор с Азербайджан

Октай Сарал, дългогодишен главен съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, подаде оставка на фона на напрежение между Турция и Азербайджан. Турски медии свързват оттеглянето му с предполагаема намеса на Баку и лично на азербайджанския президент Илхам Алиев, съобщава „Дойче веле".

Самият Сарал обяви напускането си в социалната мрежа Екс, като направи впечатление с избора на думата „оставка", вместо обичайното за управляващите среди определение „освобождаване по собствено желание", пише БТА.

„Днес подавам оставката си от поста главен съветник на нашия президент Реджеп Тайип Ердоган, който изпълнявах с голяма чест, достойнство и отговорност от 2016 година насам", написа той.

В публикацията си Сарал добави, че „властта идва и си отива, титлите се сменят", а истинският въпрос е не какъв пост заема човек, а какви ценности защитава. Той подчерта, че не е отстъпил нито крачка от собствените си убеждения.

Според „Дойче веле" напускането му идва след седмици на полемика между Анкара и Баку, предизвикана от решението на азербайджанското правителство през септември да забрани достъпа до учебните заведения на момичета с хиджаб – традиционна мюсюлманска забрадка. Забраната предизвика масови протести и медийни реакции.

На 12 октомври Сарал публично разкритикува мярката в Екс. Той заяви, че възпрепятстването на правото на образование на ученички със забрадки в Азербайджан е неприемливо и че това право не може да бъде жертвано заради каквито и да било идеологически внушения.

„Дойче веле" отбелязва, че оттеглянето на съветника е разкрило мащаба на напрежението в отношенията между двете държави. Като допълнителен признак за усложнената обстановка медията посочва и твърденията, че Азербайджан е поискал турските власти да предприемат правни действия срещу потребители на социалните мрежи, за които Баку твърди, че са обидили Алиев.

Развитието идва непосредствено преди 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави (ОТД), на която Анкара ще бъде домакин. Участието на азербайджанския президент първоначално беше поставено под въпрос, но на 21 октомври Ердоган го покани по време на телефонен разговор. Оттеглянето на Сарал последва именно този разговор. Засега няма официално потвърждение дали Алиев ще присъства на срещата.

Според графика на ОТД външните министри на държавите членки ще се срещнат на 29 октомври, а срещата на държавните глави е насрочена за 30 октомври в Президентския комплекс в Анкара. Предвижда се по време на форума Азербайджан да предаде ротационното председателство на организацията на Турция. Затова присъствието на Алиев е важно не само на фона на напрежението между двете страни, но и от протоколна гледна точка.

В дневния ред на срещата са включени теми като политическото сътрудничество, търговията, транспортните връзки и енергетиката, както и приоритетите на организацията за следващия период.