Предизборно Нетаняху се похвали с подкрепата на Тръмп и загатна за нов удар срещу Иран

В навечерието на парламентарните избори в Израел премиерът Бенямин Нетаняху се похвали с безпрецедентната подкрепа на американския президент Доналд Тръмп и намекна, че двамата могат да подновят войната срещу Иран, ако той остане на власт. Тръмп призова израелците да гласуват за Нетаняху и заяви, че трябва да „довършат започнатото", предаде Ройтерс.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп ни предложи приятелство, каквото никога преди не е съществувало между израелски премиер и американски президент. И е съмнително дали някога отново ще имаме толкова приятелски настроен президент", заяви Нетаняху в телевизионно излъчено обръщение късно снощи.

„Остават му още две години (от президентския мандат) и той каза, че ви призовава да гласувате за мен", подчерта израелският премиер, цитиран от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Трут соушъл" Тръмп също подкрепи Нетаняху, когото нарече Биби. „Гласувайте за Биби Нетаняху за министър-председател, трябва да довършим започнатото!", написа американският президент. През февруари Тръмп започна войната срещу Иран съвместно с израелския премиер.

Нетаняху заяви, че Тръмп е готов да предприеме действия, „които най-накрая ще премахнат иранската заплаха", но представи тази възможност в контекста на собственото си оставане на власт.

„И аз вече дадох указания на (разузнавателната служба) Мосад и на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да свалят този режим, да свалят този режим, защото това е единственият начин да се сложи край на тази заплаха", заяви Нетаняху, визирайки управляващите в Техеран.

Белият дом не отговори веднага на запитването за коментар по повод изказванията на израелския премиер.

Основният опонент на Нетаняху – центристът Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на ЦАХАЛ, също коментира подкрепата на американския президент. В публикации в социалните мрежи той похвали Тръмп като „истински приятел на Израел".

„Ценя неговите усилия и ангажираността му към сигурността на Израел и съм уверен, че той ще работи в пълно сътрудничество с всеки лидер, избран от народа", заяви Айзенкот.

Утрешният вот е първият в Израел след атаките на бойци на палестинската въоръжена групировка „Хамас" срещу градове и кибуци в южната част на страната на 7 октомври 2023 г. Според Ройтерс това е първата възможност избирателите да дадат оценка за най-тежкия провал в областта на сигурността в Израел от няколко десетилетия, както и за последвалите военни действия на няколко фронта.

При управлението на Нетаняху, начело на най-дясното правителство в историята на страната, Израел се насочи още по-силно надясно в политически план. Почти всички партии, ръководени от евреи, включително формацията на ястреба Айзенкот, вече се противопоставят на решението за израелско-палестинския конфликт с две държави. Именно то беше в основата на мирните преговори с палестинците през последните десетилетия.