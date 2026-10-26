Почина художникът Александър Кондратов, арестуван в Русия за държавна измяна

52-годишният Александър Кондратов, художник-постановчик на руския сериал „Ликвидация" и носител на наградите „Златен орел" и ТЕФИ, е починал в болница „Боткин" в Москва. Той е бил арестуван по обвинение в държавна измяна, съобщава руското независимо издание „Медуза", позовавайки се на правозащитната организация „Первый отдел".

Кондратов е бил приет в болницата на 23 октомври, след като е бил преместен от следствения арест. Причината за смъртта му не е посочена, съобщава руското издание "Медуза".

Художникът е роден и израснал в Москва, но от 2012 г. живеел в Киев. През пролетта на 2026 г. пристигнал в Русия, за да подмени задграничния си паспорт, но бил задържан на летище „Внуково".

След ареста му властите няколко пъти последователно го задържали по административни обвинения в дребно хулиганство. По този начин той прекарал общо повече от 70 дни в ареста. През август срещу него било образувано наказателно дело за държавна измяна, а впоследствие бил изпратен в следствен арест.

Според правозащитниците повод за разследването станали най-малко шест публикации на Кондратов в интернет. Съдържанието им не е оповестено.

Сериалът „Ликвидация" излиза през 2007 г. и разказва за работата на криминалната полиция и борбата с престъпността в следвоенна Одеса през 1946 г. За работата си по продукцията Кондратов получава наградите „Златен орел" и ТЕФИ.

Според „Первый отдел" смъртта му е най-малко единадесетият известен случай от началото на 2026 г. на починал в Русия човек, срещу когото е водено дело с политически характер.