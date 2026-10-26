ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето всички носители на "Златната топка"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23810648 www.24chasa.bg

Един загина при руски въздушни удари в Краматорск, 10 са ранени

Емили Стоичкова
3320
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Един загина при руски въздушни удари в Краматорск, 10 са ранени

Най-малко един човек бе убит, а 10 - ранени, при руски въздушни удари в района на украинския град Краматорск в източната Донецка област, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

Олександър Гончаренко, ръководител на военната администрация на град Краматорск, написа във Фейсбук, че тази сутрин руските сили са нанесли четири удара по близкото село Ясногорка.

„При ударите... беше убит най-малко един човек, а 10 бяха ранени. Сред пострадалите е 13-годишно момиче", добави Гончаренко, цитиран от БТА. 

Все още се уточнява точният брой на убитите и ранените, както и мащабът на нанесените материални щети.

На 23 октомври руските сили хвърлиха върху Краматорск три въздушни бомби тип ФАБ-250. При тази атака загина един човек, а ранените бяха шестима, сред които три деца.

Един загина при руски въздушни удари в Краматорск, 10 са ранени

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите - пълен запис