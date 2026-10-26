Един загина при руски въздушни удари в Краматорск, 10 са ранени

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Най-малко един човек бе убит, а 10 - ранени, при руски въздушни удари в района на украинския град Краматорск в източната Донецка област, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

Олександър Гончаренко, ръководител на военната администрация на град Краматорск, написа във Фейсбук, че тази сутрин руските сили са нанесли четири удара по близкото село Ясногорка.

„При ударите... беше убит най-малко един човек, а 10 бяха ранени. Сред пострадалите е 13-годишно момиче", добави Гончаренко, цитиран от БТА.

Все още се уточнява точният брой на убитите и ранените, както и мащабът на нанесените материални щети.

На 23 октомври руските сили хвърлиха върху Краматорск три въздушни бомби тип ФАБ-250. При тази атака загина един човек, а ранените бяха шестима, сред които три деца.