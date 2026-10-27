Беглецът от „Консерваторията" - как руски шпионин, експулсиран от България, се озова в Белград

Балканската служба на Радио Свобода и разследващият проект на Радио Свобода и Current Time „Система", откриха, че служител на руското посолство в Белград, свързан с военното разузнаване, е бил експулсиран преди това от България.

Това се случва на фона на разследване на серия експлозии в складове за оръжие в България, за участие в които бяха заподозрени руски граждани. Въпросният служител пристига в Сърбия през 2021 г., но едва наскоро е добавен в официалния дипломатически списък.

Руският дипломат Александър Александрович Красий е акредитиран в Сърбия като помощник-военен аташе през 2026 г. – пет години след като българските медии съобщиха за експулсирането му от страната на фона на шпионски скандал между София и Москва. Москва отрече всякакво участие в тези инциденти. Красий пристигна в Белград по-малко от година след като беше обявен за персона нон грата в България, но беше добавен в списъка със служители на руското посолство едва няколко години по-късно. Разследването показва, че той може да е завършил „Консерваторията" – московската дипломатическа академия на ГРУ, където са учили много руски шпиони и саботьори като Анатолий Чепига.

Според изданието „Агентство" Красий е един от 29-те служители на руското посолство в Сърбия, свързани с руското разузнаване. В разследване от 2023 г. Радио „Свобода" идентифицира няколко руски дипломати, които са започнали дипломатическа работа в Сърбия, след като са били експулсирани от страни от ЕС или са в черния списък през първите месеци на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Един от тях е бил свързан с подразделение на ФСБ, обвинено в кибератаки срещу енергийния сектор на САЩ, а друг – с руската Служба за външно разузнаване (СВР). Един от тези дипломати все още работи в Сърбия.

Бившият сръбски дипломат и консултант по геополитика и сигурност Никола Лунич заяви пред Радио „Свобода", че това показва как позицията на сръбските власти по този дългогодишен въпрос не се е променила. „Разузнавателните служби трябва да изпълняват задачите, възложени им от конституцията, и да гарантират държавната сигурност, включително в областта на контраразузнаването. Вие посочихте това още през 2023 г., но държавните власти не реагираха", каза Лунич.

Според разследващи журналисти руското разузнаване е използвало Сърбия, за да подготви неуспешния саботаж на летище Лайпциг през август 2026 г. Предполагаемият организатор на атаката, руският гражданин Олег Левушкин, има фирма в Сърбия и е напуснал Европа след събитията в Лайпциг през Белград. Един от евентуалните му съучастници - Максим Лапунов, е пристигнал в Европа малко преди неуспешния атентат, също през Белград.

Взривните вещества, планирани да бъдат използвани за взривяване на украинския транспортен самолет, може също да са били транспортирани до Германия през Сърбия. Сръбските прокурори в момента разследват откриването на такива в Северна Сърбия през април 2026 г. Този случай може да е свързан и с неуспешния саботаж в Лайпциг.

В Сърбия след взривове в България

В края на април 2021 г. българското Министерство на външните работи обявява експулсирането на друг руски дипломат. Руският посланик е извикан за разпит. Министерството не разкрива самоличността на експулсирания дипломат, но информационната агенция „Зона Нюз" и Българската национална телевизия съобщават, че това е подполковник Александър Красий, който е служил като помощник на руския военен аташе.

„Зона Нюз" твърди, че е получила тази информация от източници, а телевизионният канал е използвал тяхната информация. Според агенцията Красий е трябвало да напусне България не по-късно от 5 май 2021 г. Той получава дипломатически статут в България в края на 2020 г. и пристига в началото на 2021 г. През четиримесечния си престой в страната участва само в едно публично събитие: връчване на орден на активист на българската партия "Русофили за възраждане на Отечеството" (известна просто като "Русофили") от името на руския министър на отбраната Сергей Шойгу. Уебсайтът на асоциацията публикува репортаж за събитието и снимка на Красий с участниците в него.

Нито Българската национална телевизия, нито „Зона Нюз" отговорят на въпроса на Радио „Свобода" как са идентифицирали Красий като експулсирания дипломат. "Русофили за възраждане на Отечеството" също не отговораря на въпрос по повод искането за експулсирането му от България.

Малко повече от година след експулсирането си Красий е сниман на събитие в Университета по отбрана в Белград. Той е заснет сред преподаватели и студенти, преминаващи обучение за повишаване на квалификацията в Националното училище за отбрана, т.нар. военна академия. Радио „Свобода" успява да идентифицира Красий по-специално по нашивката на униформата, която носи на събитието: на нея пише „А. А. Красий".

Името на Александър Красий се появява за първи път в Дипломатическия списък, официалният списък на чуждестранните дипломати, периодично актуализиран и публикуван от сръбското Министерство на външните работи, през 2026 г. Същата година Красий е сниман на две събития в Белград. През април той участва в церемония по полагане на венци преди среща на сръбско-руския междуправителствен комитет за търговия, икономическо, научно и техническо сътрудничество. Няколко седмици по-късно, през май, Красий е сниман на марша „Безсмъртният полк".

Сръбското Министерство на външните работи и руското посолство не отговорят на искането на радио „Свободна Европа"/радио „Либърти" за коментар относно дипломатическата работа на Красий в Сърбия.

Красий е експулсиран от България на фона на разследване на шестима руски граждани, обвинени в участие в серия от бомбени атентати. Тогава българската прокуратура заяви, че има „обосновани предположения", че експлозиите, случили се в четири склада и производствени съоръжения в България между 2011 и 2020 г., са свързани с отравянето на българския търговец на оръжие Емилиян Гебрев през 2015 г., както и с експлозията в складове за боеприпаси в Чехия през 2014 г.

Представител на главната прокуратура тогава заяви, че може да се заключи, че „целта на действията на руските граждани е била да се спрат доставките на специални продукти за Грузия и Украйна".

През 2015 г. търговецът на оръжие Емилиян Гебрев се разболява по време на вечеря в ресторант в София и започва да повръща. Той е откаран във военна болница, където получава тежки халюцинации и след това изпада в кома. Синът му и директорът на оръжейната компания на Гебрев - EMCO, също внезапно се разболяват. Впоследствие Гебрев се възстановява. Българските следователи свързват този случай със събитията в Чехия. През 2021 г. чешките власти обвиняват руската военна разузнавателна агенция ГРУ в организирането на саботажа през октомври 2014 г. във Върбетице, където 50 тона боеприпаси избухват в склад, убивайки двама души.

Българската прокуратура не отговаря на въпросите на Радио Свобода относно напредъка на това разследване или дали руският дипломат Александър Красий е замесен.

Общежитие на "Консерваторията"

Изтеклите данни показват, че Александър Красий е свързан с ГРУ. Повечето от изтеклите руски бази данни (напр. базата данни на потребителите на Госуслуги, лабораторията Gemotest и базата данни за здравно осигуряване) посочват домашния адрес на Красий като "Девичие Поля", Проезд 4 в Москва - не жилищна сграда, а сградата на Общовойсковата академия на въоръжените сили на Руската федерация, едно от ключовите военни учебни заведения на Русия.

Красий е предоставил истинския си адрес само няколко пъти - за така наречените „COVID пропуски" през 2020 г., разрешителни за пътуване из града при условия, които изискват входните и изходните точки на маршрута. И петте пропуска, получени от Красий през пролетта на 2020 г., посочват адрес на улица „Маршал Бирюзов" като отправна точка – без номер, после №2, №7 и два пъти №4.

Според разследващите журналисти последният адрес е общежитие, в което живеят семействата на офицери, учещи в така наречената „Консерватория" – Военно-дипломатическа академия, която са завършили много руски разузнавачи и диверсанти на ГРУ, включително Анатолий Чепига, участвал в опита за покушение срещу Сергей Скрипал в Солсбъри, Англия. Съдейки по факта, че Красий е получил направление за руското консулство в България до края на 2020 г., това се е случило малко след завършването на Консерваторията.

От 2013 до 2015 г. Красий прекарва почти две години в село Горни в Забайкалския край – затворено административно-териториално образувание (ЗАТО), където до 2002 г. е разположена 4-та ракетна дивизия на Стратегическите ракетни войски. Тя е разформирована, но Горни запазва статута си на затворено административно-териториална единица.

Това не е първият пример, в който служители на ГРУ, работещи в чужбина, са живели в затворени руски градове. Например служителят на ГРУ Юрий Михеев, работещ под дипломатическо прикритие в африкански страни, е живял в затворения град Озерни от 2010 до 2015 г., както и Горни, който е свързан със Стратегическите ракетни войски.

„Център на руската разузнавателна дейност"

Красий не е единственият руски дипломат, който след експулсиране от страна на ЕС, в крайна сметка работи като дипломат в Сърбия.

В първите месеци след руската инвазия в Украйна през 2022 г. стотици руски дипломати са били експулсирани от страни от ЕС или са били включени в черния списък. Радио „Свобода" установява, че поне трима от тях впоследствие са получили акредитация в Сърбия като руски дипломатически представители, а медията успява да установи връзки с руските разузнавателни служби за двама от тях. Между тях е Алексей Иваненко, който се появява в дипломатическия списък на Сърбия след експулсирането му от Хърватия през 2022 г. Според изтекли бази данни на руското правителство Иваненко е работил като „инженер" във военно поделение 71330 – 16-и център на руската ФСБ, известен още като Център за електронно разузнаване на комуникациите (ЦРРСС).

Иваненко е вписан в последния публикуван дипломатически списък на руското посолство в Сърбия от септември 2026 г. Сръбските власти не отговорят на запитванията на "Радио Свобода" за разследването от 2023 г.

Бившият дипломат Никола Лунич смята, че работата на руски дипломати в Белград, експулсирани преди това от други страни, дава основание да се смята, че Сърбия се превръща в „център на руската разузнавателна дейност". „Сърбия е създала условия, при които Русия може да запази дипломатическите възможности, които губи в някои страни от ЕС. По този начин дипломатическото присъствие на Русия се разширява, което обикновено е съпроводено с увеличаване на разузнавателните възможности на страната", смята Лунич.

От 2023 г., когато Сърбия „приютява" руски дипломати, експулсирани от други страни, персоналът на руското посолство продължава да расте – в момента в него работят 79 руски дипломати, в сравнение с 62 през 2023 г.

Сръбската прокуратура разследва група лица, заподозрени в „придобиване и съхранение на взривни вещества, взривни устройства и дронове на сръбска територия, които впоследствие са били транспортирани до страни от ЕС".

През септември Висшият съд в Суботица, Северна Сърбия, осъди един от членовете на групата на година домашен арест. Това лице е свързано с актове на саботаж, за които се твърди, че са извършени в страни от ЕС по нареждане на Русия. Разследващите свързват този случай с руските разузнавателни служби и инцидент, случил се в началото на август на летище Лайпциг, където дрон, носещ взривно устройство, беше открит близо до украински товарен самолет.

Преди това, в края на 2025 г., трима души бяха признати за виновни в Сърбия за шпионаж за Русия и организиране на провокации срещу еврейските и мюсюлманските общности във Франция и Германия.

Сърбия разследва и случай, свързан с твърденията на молдовските власти, че руските разузнавателни служби са организирали лагер за бойна подготовка в Западна Сърбия, за да провокират размирици преди парламентарните избори в Молдова в края на септември 2025 г.

През 2019 г. е публикувано видео, в което се твърди, че руски разузнавач предава пари на пенсиониран член на сръбските въоръжени сили. Според висши сръбски служители видеото е заснето почти година по-рано, през декември 2018 г. През 2019 г. тогавашният сръбски президент Александър Вучич се срещна с руския посланик в Белград Александър Боцан-Харченко по този въпрос, след което обявява, че скандалът с участието на руски разузнавач в Сърбия е приключен.