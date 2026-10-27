Той спаси интернет от глобална катастрофа

На 13 години Райън Остин напуска училище, а програмирането го спасява от разбитото му семейство

Миналата седмица в една ранна утрин милиони айтита изтръпнаха, като отвориха пощите си. Пред очите им стоеше предупреждение за армагедон, който можеше да заличи 70% от сайтовете в интернет и буквално да изличи мрежата в глобален мащаб.

Става въпрос за открит пропуск в кода на PHP - езика, на който са написани повечето от сайтовете в интернет, включително и правителствени страници. Т.нар. флоу даваше възможност на хакер да се закачи за конкретен сайт, без дори да притежава каквато и да било парола, и да се сдобие с “ключовете” му. Оттам нататък какво може да се случи, решава само злоумишленият престъпник. Заради това и много сайтове просто изключиха, включително правителствени страници и платформи във Великобритания, Нидерландия, Австралия, Германия и още доста държави. Според данни на Palo Alto Networks застрашени са били над 22 милиона инсталации в световен мащаб. В рамките на часове от PHP Foundation публикуваха “пачове”, които да затворят дупката и да направят сайтовете отново сигурни.

Спасяването на интернет обаче дължим на един “бял” хакер на име Райън Остин, разказа “Таймс”. От месеци той заедно с екип от малката компания Calif и

с помощта на изкуствен интелект изследвал слабости в кода на PHP

Задачата била толкова секретна, че 37-годишният Райън не я бил споделял дори с майка си и съпругата си Стефани. Предупреждение от центъра по киберсигурност на Великобритания за проблема с PHP. СНИМКА: РОЙТЕРС

Райън е напуснал гимназия на 13-годишна възраст, за да стане етичен хакер. И през целия си живот пази толкова дълбока анонимност, че до миналата седмица лицето му било известно на 2-3-ма от колегите му от Calif.

Райън Остин бил първият от екипа на малката компания, който забелязал колко е опасно откритото от изкуствения интелект теоретично слабо място в PHP. Пропускът в кода си стоял там от 2012 година, но в последните три месеца Райън опитвал да закърпи проблема, преди да го атакуват хакерите. Той почти не ставал от компютъра.

“Koгaтo ocъзнax кoлкo гoлямa e yязвимocттa, бях напълно стъписан. Проблемът беше как да предупредим всички, без обаче информацията да стигне до злонамерени хора”, разказва Остин пред “Таймс”. Според Amazon преди публичното обявяване е бил засечен опит за експлоатация на уязвимостта. След разкриването на проблема са регистрирани и множество заявки, насочени към потенциално уязвими сървъри. Това не означава автоматично, че всички опити са довели до успешен пробив, но показва колко бързо подобна информация може да бъде използвана.

Остин признава, че в началото на самия него му било трудно да повярва какво е открил. Първоначално

мислел, че изкуственият интелект го е измамил, за да отчете задачата като изпълнена

“Изкуственият интелект често намира начин да си “улесни” работата, като мами. Затова трябва да провериш всичко сам и дa ce yбeдиш, чe e иcтинa”, обяснява той.

По-трудна от проверката на това дали те лъже изкуственият интелект се оказала задачата как да бъде поднесена информацията на милионите, които ползват PHP, но в същото време да не дадеш достъп до милиони сайтове в ръцете на злонамерени хакери. В крайна сметка информацията и за пропуска в кода, и за секретния проект, който търси “кръпки”, изтекла. Остин не спал повече от 35 часа. А днес вече е известен като човека, който спаси интернет. “Доста сериозна титла”, през смях казва белият хакер.

Напуска училище на 13-годишна възраст заради семейни проблеми и така и не стига до университет. Пак заради семейните проблеми напуска рано и дома си. Но пък открива ново семейство и хора, които на практика го спасяват в първата компютърна компания, в която започва работа. Твърди, че няма представа, а и не иска да мисли какво би станало с него, ако не бе открил света на компютрите.

“Много хора идват в хакерската общност, защото са от разбити семейства. Но трудният живот им дава вродена любознателност”, казва Остин.

Понеже

няма диплома, няма каквито и да било квалификации

Райън се учи, като чете написан от други програмисти код и с помощта на книги опитва да разбере как работи.

“Kaтo тийнeйджъp бяx дocтa дoбъp в oткpивaнeтo нa yязвимocти и пpoбивaнeтo нa cиcтeми. Cъздaдox cи имe. Явнo имaм вpoдeнo жeлaниe дa глeдaм нeщaтa и дa cи миcля дали мoгaт дa бъдат счупени”, разказва американецът, вече на 37 години.

Дори и след неочаквано споходилата го слава Остин остава скромен, приема приноса си за спасяването на интернет, но не иска да си припише цялата заслуга. Не така обаче твърдят колегите му.

“Paйън винaги ce oпитвa дa открие нещата, които никой не е предвидил, и да ги провери. Обединява ни дълбокото любопитство, но този случай е изцяло негова заслуга. Беше интересно да го наблюдавам, казва Дионисиос Блазакис, един от колегите на Остин в екипа, открил и неутрализирал слабостта на PHP. На което Остин скромно отговаря: “Има и по-добри от мен”.