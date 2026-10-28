Войната в Космоса може да избухне в следващите 5 години

Ако това се случи, модерната цивилизация ще се върне в XIX век, предупреждават експерти

“Междузвездните войни” в реалния живот могат да избухнат до 5 години, тъй като космическите държави усилено разработват оръжия, способни да унищожават сателити, убедени са западни военни експерти. В подготовка за това граждански компании пренасочват дейността си към отбранителния сектор.

“Съюзническите държави вече са обект на насочени действия в Космоса от страна на противници, и то на всекидневна база - посочва д-р Джулия Балм от Института за въздушни и космически изследвания “Фрийман” към Кралския колеж в Лондон. - Става въпрос за конфликт, който би могъл да възникне в рамките на следващите пет години. Ако един противник смята, че може да изведе от строя сателити и потенциално да парализира не само военните ни операции, но и критичната национална инфраструктура, трябва да разглеждаме Космоса като привлекателно средство за принуда в очите на нашите противници – и съответно да се подготвим за това.”

Според нея става въпрос за устойчивост на оперативно ниво – за това как Космосът да бъде разглеждан като среда за водене на военни действия. Съвременният живот до голям степен зависи от сателитите, а тяхното унищожаване би имало катастрофални последици за Запада, включително информационно затъмнение и

срив на финансовия сектор

Службите за управление на въздушното движение биха ослепели, а жизненоважни услуги като интернет, телевизия и прогнозиране на времето биха престанали да функционират. Експерти предупреждават, че животът би се върнал назад в XIX век.

Базираната във Великобритания компания Astroscale, създадена с цел премахване на космическите отпадъци от земната орбита, вече се е включила в секретни военни програми. В рамките на тези програми нейната технология би могла да бъде пренасочена за наблюдение или възпиране на вражески космически апарати, представляващи заплаха. Компанията Orbit Fab, която се занимава с презареждане на космически апарати с гориво, също работи съвместно с Министерството на отбраната в Лондон по отбранителни и нападателни способности в Космоса, разкрива британският всекидневник “Дейли телеграф”.

Миналия месец Космическите сили на САЩ признаха, че за първи път са разположили оръжие в орбита. Забелязани са

китайски спътници, които водят въздушни боеве

помежду си. Съществуват опасения, че Русия е извела ядрено устройство в орбита.

Детонирането на ядрено оръжие в Космоса би освободило огромни количества радиация и високоенергийни частици, които биха могли да унищожат множество сателити в орбита около Земята. От Института за изследване на външната политика в Лондон твърдят, че Русия, изглежда, обмисля масово унищожаване на сателити в орбита. Руският спътник “Космос 2553” привлече през 2022 г. вниманието на американски длъжностни лица и анализатори поради подозрения за връзки с програма за разработване на ядрено противоспътниково оръжие. От своя страна Москва заяви, че спътникът е предназначен за научни изследвания.

През 2025 г. руските разузнавателни спътници “Луч/Олимп” преследваха европейски космически кораби, предоставящи критични данни и комуникации на Земята. Наскоро руски военен спътник се приближи до ICEYE X36 - спътник за наблюдение на Земята, който подкрепя Украйна.

В средата на октомври тази година базираният във Вашингтон мозъчен Център за стратегически и международни изследвания излезе с доклад, в който подчертава, че в момента руският спътник “Космос 2612” се намира на траектория, която ще го доведе в непосредствена близост до регистриран в САЩ търговски спътник, оборудван със синтезиран апертурен радар (който позволява заснемането на радарни изображения на земната повърхност с изключително висока разделителна способност). Спътникът, който подпомага Украйна, се управлява от ICEYE – компания, основана във Финландия. Предвид историята на Русия с изпитвания на оръжия в орбита отговорните лица трябва да имат предвид, че

“Космос 2612” би могъл да предприеме действия, застрашаващи търговския спътник

Рискът обаче не се ограничава само до един апарат. Всяка руска дейност, насочена срещу космически активи в близост до западни спътници, следва да се разглежда в контекста на агресивните руски действия в сивата зона, целящи да нанесат вреда на интересите на САЩ и Европа. Към момента нито САЩ, нито Европа са успели да възпрат Русия от разширяване на обхвата и честотата на тези действия в сивата зона. Тъй като изглежда, че Русия е готова да засили враждебните си прояви в космическото пространство, за да изпита решимостта на Запада, САЩ и Европа трябва да определят как биха отговорили на враждебен акт в Космоса и да заявят ясно какъв ще бъде този отговор.

Пекин също не спи. Китайският роботизиран космически самолет “Шенлонг” бе изстрелян на четвърта мисия. Той е толкова таен и мистериозен, че дори не съществуват негови снимки как изглежда в момента. При предишните три мисии остана съответно два, 276 и 266 дни в орбита. За него се знае само, че може да носи и разполага сателити. Предполага се, че при последната мисия е пуснал спътник и след това го е прихванал обратно. Става въпрос за трениране на т.нар. операции в близост, които биха могли да позволят прихващането на вражески спътник. Китайските спътници станаха първите, които демонстрираха презареждане с гориво извън планетата - практикувайки операции в непосредствена близост с други орбитални обекти, приближавайки се на няколко метра.

Ник Шейв, управляващ директор на Astroscale, казва, че при основаването си през 2013 г. с цел извършване на обслужване в Космоса, компанията никога не е имала намерение да създава военно подразделение. Тя обаче променила посоката си след стратегическия преглед на отбраната на Обединеното кралство през 2024 г., в който се отправя предупреждение за вероятността от война в космическото пространство.

“През последните 20 или 30 години можехме просто да извеждаме обекти в орбита и да бъдем сравнително спокойни, че те няма да бъдат атакувани. Но мисля, че сега това се променя. Трябва наистина да развием капацитета да покажем, че сме силни и че ще защитим своите активи. Защото сега Космосът вече за първи път е реално признат като среда за водене на военни действия. Това е сигнал за събуждане.”

Според Шейв може би е възможно да се изпращат устройства за възпиране на агресивни космически апарати – по начин, подобен на използването на диполни отражатели за заглушаване на системи за насочване на ракети. “Може да има различни начини да се спре агресор, който се опитва да въздейства върху ваш сателит - смята той. - Надявам се, че няма да стигнем до сценарий, наподобяващ

ракетна война или апокалипсис”

През септември Кралските военновъздушни сили на Великобритания са обявили създаването на първата си космическа ескадрила, чиято задача е защитата на британските сателити. Според военните експерти заплахата в Космоса “нараства по скорост, мащаб и сложност” – като често отразява геополитическата ситуация на Земята.

“Когато стартирах програмата за премахване на отломки, не водехме разговори с Министерството на отбраната. Но опитите за промяна и адаптиране на сателит, който не съдейства, биха могли да бъдат полезни за Обединеното кралство и за други съюзнически въоръжени сили по света. Светът се промени и сега този завой към сферата на отбраната вече е факт”, добавя Джейкъб Гиър, управляващ директор на Orbit Fab.

Европейската космическа агенция също е започнала да разработва проектите си като такива с двойна употреба, включващи елементи, свързани с отбраната и сигурността.