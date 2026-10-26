Тестът след триумфа на студентите - да почнат реформи, но и да запазят единството си (Обзор)

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Вучич вече говори за външна намеса - линия, която вероятно ще държи до президентския вот

Александър Вучич явно смяташе, че да заложи президентския си пост, за да се върне като премиер, е печеливш ход. В неделя обаче Студентското движение триумфира на парламентарния вот и прекъсна 14-годишната тотална доминация на Сръбската прогресивна партия (СПП), като дори си спечели възможността да управлява страната самостоятелно.

След празненствата по улиците реално предстои по-трудното изпитание - победителите трябва да излъчат правителство и

да освободят институциите

от утвърдените във времето силни партийни зависимости. При това без да загубят единството, което ги доведе до властта.

Празнуващи в Белград споделят радостния момент с един от полицейските кордони СНИМКА: РОЙТЕРС

При рекордна избирателна активност от 68,78% “Студентската листа” събра 52,65% подкрепа, а коалицията “Обединена Сърбия” около СПП - 39,22%. Това значи, че движението на студентите си осигурява

сигурно мнозинство от 140 от общо 250 места,

а хората на Вучич - 103. Социалистите на Ивица Дачич останаха под бариерата от 3%, което беше още един удар по партийното статукво.

Сред кандидатите на “Студентската листа” има университетски преподаватели, лекари, актьори и земеделци. Неин водач е кардиологът и професор от Медицинския факултет в Нови Сад Илия Сърданович, но това не значи автоматично, че той ще бъде номиниран за премиер. 56-годишният лекар няма политически опит зад гърба си и се определя като “първи сред равни”.

Водачът на “Студентската листа” - кардиологът Илия Сърданович, не скри емоциите си след обявяването на изборните резултати. Още не е ясно дали професорът от Медицинския факултет в Нови Сад ще бъде издигнат за премиер. СНИМКА: РОЙТЕРС

Сред по-разпознаваемите фигури на движението са още бившият управител на централната банка Деян Шошкич, социологът Йово Бакич, актьорът Тихомир Станич, баскетболистът Деян Бодирога и фермерът и екоактивист Златко Коканович.

“Започваме да изграждаме правова държава”, коментира Сърданович след победата. Това е силна заявка още преди първите назначения. Очаква се изборът на хора за правосъдието, вътрешните работи и финансите да реши до голяма степен дали институциите ще успеят да се отърсят от настоящите си зависимости.

Съпротивата срещу новите назначения може да се окаже сериозна заради мрежите на лоялност в държавния апарат, включително полицията и службите.

Хора се прегръщат по време на празненствата след обявяването на резултатите. СНИМКА: РОЙТЕРС

В същото време Вучич загатна наратива, който смята да държи пред привържениците си. Когато призна загубата си, той я обясни като последица от намесата на европейски страни и американската “дълбока държава”. Предрече и бъдещи санкции срещу Русия. Това подсказва, че Вучич ще се опитва да представя решенията на движението като продиктувани отвън.

Наред с това до края на декември сърбите трябва

отново да отидат до урните

- този път за президент. Президентската кампания ще даде на Вучич ранна възможност да провери доколко реториката, която е подхванал сега, ще мобилизира привържениците му. А Студентското движение ще трябва да реши кого ще подкрепи за държавен глава.

Освен да реформира иституциите “Студентската листа” има и нелеката задача да изгради политиките си в областите на икономиката, външните работи, процеса на европейска интеграция, социалната политика и върховенството на закона.

Стъпкан плакат с лика на Вучич СНИМКА: РОЙТЕРС

За Брюксел резултатът отваря възможност да възстанови доверието в европейския път на Сърбия. Шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави победителите и предложи подкрепа за върховенството на закона, свободата на медиите и борбата с корупцията. Напредъкът по тези въпроси би

приближил Белград до критериите за членство,

но очакванията за незабавен геополитически завой са по-скоро прибързани.

Експерти от Института за изследвания по сигурността на ЕС оценяват като малко вероятни бързи промени, свързани с Косово, санкциите срещу Русия и стратегическите връзки с Китай. Основен фактор за това са практически зависимости на Белград. ЕС е най-големият търговски партньор на Сърбия, Китай е големият инвеститор, а Русия - основен доставчик на природен газ.

В същото време налице е възможността и за нов импулс към помирение на Балканите, пише “Монд”. Един по-предвидим Белград би улеснил отношенията със съседите, но натрупаните спорове едва ли ще изчезнат с един изборен резултат. Най-близкият показател за успех ще бъде по-конкретен - способно ли е новото мнозинство да излъчи кабинет с ясни отговорности, да почне обещаните реформи и да запази единството си.

