Русия разглежда предложения за безопасен превоз на зърно през Черно море

Москва не вижда перспективи за възобновяване на зърнената сделка

Русия разглежда различни предложения за гарантиране на безопасния превоз на зърно през Черно море и поддържа контакти с Турция по въпроса, съобщи агенция Интерфакс, цитирайки руския заместник-министър на външните работи Александър Алимов, предаде Ройтерс.

„В диалог сме с всички държави, включително Турция. Обсъждаме въпроса и с други страни, но засега не виждам перспективи за възобновяване на зърнената сделка“, е заявил Алимов, цитиран от Интерфакс и БТА.

Два кораба бяха атакувани в извънредната икономическа зона на България от дронове в нощта срещу 6 октомври. Единият кораб - "Алфа Ватан", потъна, а вторият бе тежко опожарен, но още е на вода. Оглед на военните на "Ейбъл" не откри останки от дронове, с които да бъде установено категорично откъде е дошла атаката, станала в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

След 1 часа на 13 октомври отново 2 кораба - "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени от дронове, като отново единият потъна. Този път атаката бе в прилежащата зона на страната ни, на около 17 морски мили от Варна и 15 мили от Крапец. Часове по-късно бяха ударени други 2 кораба в териториалните води на Румъния.

И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов поддържат категорична позиция, че няма да отправят обвинения нито към Русия, нито към Украйна за произхода на атаките, докато не бъде установено категорично чии са били дроновете, ударили търговките кораби.

Въпреки това България подкрепи позиция на Европейския съвет, според която Русия превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност. Европейските лидери осъдиха нападенията срещу граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби, включително срещу плавателни съдове под флаговете на държави от ЕС.

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след двете атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море.

Един от тези екипи ще помага за изясняването на произхода на останките, намерени на кораба "Челси 3", който бе ударен на 13 октомври. На него е открито нещо, стана ясно от изказване на транспортния министър Георги Пеев. Той нарече откритието "определени останки", но не уточни какви.

Две безпилотни летателни системи вече бранят акваторията на България, а до края на седмицата се очаква и трета. Именно нея наскоро военният министър определи като неизпробвана никъде досега. Тя е с много по-големи възможности като средства за разузнаване с оптически и инфрачервени лъчи, както и с радар на борда.