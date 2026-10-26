Ердоган за ситуацията в Иран: Няма да плащаме цената за конфликти, породени от други

Турският президент Реджеп Ердоган коментира ситуацията в Иран и вероятността за нови военни операции в Ислямската република, заявявайки, че Турция не желае повече конфликти в региона, нито пък да плаща цената на конфликти, които са разпалени от други.

„Надеждата ни е да се избягват всякакви стъпки, заради които регионът ни би бил обхванат от насилие. Не искаме да виждане ново напрежение и зони на конфликти в него. Не искаме и да плащаме цената за конфликти, породени от други“, каза Ердоган в изявлението си след заседанието на турското правителство, което беше предавано на живо в официалните му профили в социалните мрежи.

В днешния ден представители на Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, които създадоха Отбранителния съюз от Мека, провеждат преговори с представители на Иран в Техеран, чиято цел е предотвратяването на ескалацията на напрежение и прокарването на път към постигането на мирно споразумение. Сред участниците в срещата от иранска страна са президентът Масуд Пезешкиан, външният министър Абас Арагчи, секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Турция е представена от директора на разузнаването МИТ Ибрахим Калън, Саудитска Арабия – от министъра на отбраната принц Халид бин Салман, а Пакистан - от началника на армията фелдмаршал Асим Мунир.

Обща позиция против военна намеса в Иран беше представена и след среща на външните министри във форматите R4 (Турция, Египет, Саудитска Арабия) и E3 (Великобритания, Германия, Франция) и Италия миналия петък, на която Турция беше домакин.

След днешното правителствено заседание Ердоган подчерта, че новините за нападения, насочени към съседен Иран през последните дни, са отворили пътя към ново увеличение на цените на горивата. Той увери гражданите, че Турция разполага с капацитет да преодолее изпитанията пред икономиката, но стабилността е най-важното, от което регионът има нужда.

„Този древен регион, който в продължение на векове е бил дом на цивилизациите и е дал ход на развитието на историята на човечеството, повече от всичко заслужава мир, стабилност и сигурност. Тук най-важното за нас е, без да загубим стабилността, без да се отклоняваме от пътя си, без да губим темпото си, да увеличим усилията си по този път и да продължим по него“, заяви турският президент.