Откриха мъртъв втори братовчед на принца на Монако, има задържан

Антоан дьо Маси, втори братовчед на принц Албер II, е починал на 29 години, съобщи дворецът на принца в понеделник.

Според вестник Monaco-Matin тялото му е било намерено в неделя в градината зад „Вила Заубер", близо до булевард „Дю Ларвото", след като Антоан не се е появил на семеен обяд.

Главният прокурор на Монако е казал пред вестника, че е започнато разследване за установяване на причината за смъртта. В понеделник сутринта е бил задържан един човек, след като полицията е прегледала записите от камерите за видеонаблюдение. Той може да бъде разгледан като свидетел. Причината за смъртта на Антоан все още не е установена.

Антоан дьо Маси бе син на Кристиан дьо Маси, първи братовчед на принц Албер II и внук на принцеса Антоанет - по-голямата сестра на принц Рение III и леля на настоящия монарх.

„Техните Светли Височества принц Алберт II и принцеса Шарлен научиха с тъга за смъртта на Антоан дьо Маси, внук на принцеса Антоанет, по-голямата сестра на принц Рейниер III", се посочва в комюникето на двореца от понеделник.

Те отдават почит на ентусиазма към спорта.

„Страстен почитател на тениса, той беше част от семейна история, тясно свързана с този спорт в Княжеството", казват още оттам.

Антоан е започнал да играе още като малко дете. В интервю за L'Uomo Vogue от 2012 г. той си спомня, че баща му го е "запознал" с тениса, когато е бил на три години. По-късно се е преместил във Флорида, за да тренира интензивно.Бил е фен на Новак Джокович и е имал амбиция да представлява страната си на Олимпийските игри.

Дядо му, Александър-Атеназ Ногес, е бил тенисист от Монако. Леля му Елизабет-Ан де Маси е ръководела както „Монте-Карло Кънтри Клуб", така и Федерацията по тенис на Монако до смъртта си през 2020 г. Дъщеря ѝ, братовчедката на Антоан - Мелани-Антоанет де Маси, понастоящем оглавява тези институции, както и турнира „Ролекс Монте-Карло Мастърс".

„Техни Височества споделят скръбта на семейството и близките му и изказват искрените си съболезнования в този болезнен момент", се казва още в изявлението на двореца, цитирано от Monaco Life.