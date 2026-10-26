Румъния: Разкрихме мрежа за саботажи, координирана от Русия

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Румънската разузнавателна служба съобщи днес, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. В съобщението, публикувано на страницата на службата в интернет, се казва, че мрежата е разкрита в сътрудничество с местни и чуждестранни партньори.

Според разпространената информация групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния в близост до държавно предприятие от отбранителната промишленост - оръжейния завод "Карфил" в Брашов.

„Координаторите в Руската федерация са възложили (на групата) широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес", посочва цитираният източник.

Трима чуждестранни граждани – един украинец и двама беларуси – са обект на разследване от страна на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Двама от заподозрените са арестувани в Германия, където са планирали подобни операции, а третият е открит в Полша.

Апелативният съд в Букурещ е издал европейски заповеди за арест на тримата, като решението е взето в тяхно отсъствие. Румънските власти предприемат необходимите стъпки за осигуряване на екстрадицията им в Румъния.

Събраните до момента данни сочат, че задачите на мрежата не са били ограничени само до Румъния. Нейните координатори в Руската федерация са ѝ възложили широк кръг от цели в целия регион, включително държавни и частни предприятия за производство на оръжие, както и други обекти от военен и промишлен интерес, пише БТА.

Русия многократно е отричала обвиненията в саботажни действия в Европа, отбелязва в свой материал по темата Ройтерс.