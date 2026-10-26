Двама са загинали, а 4 - ранени при руски атаки в Харков

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Руските сили нанесоха тази вечер удари в Новобаварски район на Харков, при което бяха убити двама души и четирима бяха ранени, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на кмета на града Игор Терехов.

Според него при атаката са били повредени жилищни сгради, частни домове и автомобили.

В предходна публикация кметът отбеляза, че след удара в един от обектите е избухнал голям пожар.

Ръководителят на Военната администрация на Харковска област Олег Синегубов заяви, че силите на Москва са изстреляли ракети срещу града, който често става цел на руски атаки, тъй като се намира на около 30 километра от границата с Русия, пише БТА.

Областният управител на съседната Днепропетровска област Олександър Ханжа съобщи, че руските сили са извършили повече от 50 атаки с дронове и артилерия.

При удар с дрон в град Павлоград е бил убит един човек и са били ранени 10, трима от които - сериозно, добави той.