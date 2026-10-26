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Заразена с ебола и съпругът й, който е дипломат, са приети в швейцарски болници

Богомила Костадинова
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Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Жена, живееща в Нигерия, която е заразена с ебола, и съпругът ѝ, който е швейцарски дипломат, са приети в болници в Швейцария, след като днес са били транспортирани със специален медицински полет от африканската страна, съобщиха швейцарските власти, цитирани от Ройтерс и БТА. 

Заразената жена е настанена в университетската болница в Женева, а съпругът ѝ, който е бил в контакт с нея и за когото първоначално имаше съмнения, че също е заразен, е поставен под изолация в университетската болница в Цюрих.

Според властите в Женева състоянието им е стабилно. Двамата ще останат под карантина според здравословното им състояние и действащите противоепидемични изисквания. 

По-рано правителството на Нигерия съобщи, че жената е отпътувала за Швейцария тази сутрин с медицински евакуационен полет, придружавана от съпруга си.

Правителството на Швейцария увери, че случаят не представлява опасност за здравето на хората в страната. Швейцарската федерална служба за обществено здраве също потвърди, че няма риск за местното население.

Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

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