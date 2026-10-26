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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23812208 www.24chasa.bg

Украйна и Молдова подписаха споразумение за военно сътрудничество

Богомила Костадинова
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Сергий Корецки КАДЪР: Фейсбук

Украйна и Молдова подписаха споразумение за сътрудничество във военнотехническата сфера, обяви украинският премиер Сергий Корецки на съвместна пресконференция с молдовския премиер Василе Тофан, предаде Укринформ.

„Днес подписахме споразумение за военнотехническо сътрудничество. То проправя път за обмяна на опит“, каза Корецки.

Украйна също така е предложила на Молдова да разшири участието си в коалицията за разминиране, съобщава БТА. 

Въздушното пространство на Молдова е било нарушено повече от 100 пъти от началото на руско-украинската война и части от ракети и дронове са паднали на нейната територия. Ето защо Молдова иска да почерпи от опита на Украйна в борбата срещу дронове, заяви Тофан.

По думите му, защитавайки се от руската агресия, Украйна допринася за мира и сигурността в Европа.

„От началото на войната нашето въздушно пространство бе нарушено повече от 100 пъти. Дронове и части от ракети падат на наша територия. Имаше пет такива случая само в събота. Не може да пренебрегваме тези рискове“, заяви Тофан.

Сергий Корецки КАДЪР: Фейсбук

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