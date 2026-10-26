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Свалени са три дрона край Рияд

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Дронове СНИМКА:Getty Images

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи днес, че е свалила три безпилотни летателни апарата в района над Рияд и в южните част на кралството, предаде Франс прес.

Тя не посочи кой може да е изпратил дроновете. Съобщението обаче дойде на фона на все по-честите атаки срещу водещия износител на петрол от страна на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, отбелязва АФП, цитирана от БТА. 

"Три дрона бяха свалени и унищожени в района над Рияд и в южните региони", написа в Екс говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики. 

Ал Малики също така съобщи, че при операция в контролираната от хутите част от Йемен, са били унищожени пет тунела, използвани за съхранение на балистични ракети, четири пускови установки за балистични ракети, както и още един обект за съхранение на ракети, съобщи Асошиейтед прес. 

По думите му операцията е имала за цел да прекъсне линиите за снабдяване на хутите между районите под техен контрол и е била насочена срещу укрепленията на бунтовниците и военното им оборудване по фронтовите линии в Йемен. 

Ал Малики заяви, че коалицията ще продължи да прилага "оперативни мерки за възпиране", за да се защити от "бруталните атаки" на хутите срещу кралството и на територията на Йемен. 

Министерството на здравеопазването на Йемен, управлението на хутите, съобщи по-рано днес, че подкрепяните от Саудитска Арабия сили са нанесли удари по болница в пристанищния град Мока, намиращ се на брега на Червено море, който хутите превзеха неотдавна. Ведомството не предостави доказателства в подкрепа на твърдението, а АП не успя да го потвърди чрез независим източник. 

В изявлението министерството посочи, че атаката срещу болницата е причинила значителни щети. Не става ясно дали има жертви. Съобщава се и за друга атака, при която саудитските сили са нанесли удари по детска болница в провинция Таиз, също нанасяйки щети. 

 

 

Дронове СНИМКА:Getty Images

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