Саудитска Арабия, Турция и Пакистан обсъдиха в Техеран усилията за мир в Близкия изток

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Иран и трите държави, подписали пакта за взаимна отбрана от Мека - Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, се споразумяха да продължат преговорите след първата си среща, която се състоя днес в Техеран, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

Според медията представители на Иран и трите държави, подписали споразумението от Мека, са се договорили също така да продължат и обсъжданията за укрепване на сътрудничеството, по-конкретно в областта на регионалния мир и сигурността.

Докато високопоставените делегации на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан разговаряха днес в Техеран с представители на иранските власти в опит да намалят напрежението в Близкия изток, йеменските бунтовници хути предприеха нови нападения срещу Саудитска Арабия, а Египет одобри предоставянето на отбранителна подкрепа на кралството, обобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Саудитското външно министерство заяви, че целта на посещението е да бъдат открити канали за преговори, които да "предотвратят подновяването на военната ескалация".

Саудитска Арабия беше представена от министъра на отбраната принц Халид бин Салман, по-малък брат на престолонаследника Мохамед бин Салман, Пакистан – от началника на генералния щаб на армията фелдмаршал Асим Мунир, а Турция – от ръководителя на разузнаването Ибрахим Калън, съобщиха саудитски и ирански официални представители.

Иранските държавни медии публикуваха снимки от срещите, на които присъстват иранският президент Масуд Пезешкиан, външният министър Абас Арагчи и секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи.

В края на срещите четирите държави се споразумяха да продължат разговорите с цел укрепване на сътрудничеството, особено в областта на мира и сигурността, съобщиха иранските държавни медии.

Пакистан и Катар играят водеща роля в посредническите усилия за прекратяване на войната. Представители на Катар са били в Техеран вчера, съобщи пред Ройтерс официален източник.

Предишните дипломатически усилия допринесоха за постигането на временно мирно споразумение през юни, но скоро след това бойните действия между Иран и САЩ бяха подновени. Впоследствие се разгоря и конфликтът между подкрепяните от Иран хути и съюзника на САЩ Саудитска Арабия, с което беше открит нов фронт, отбелязва Ройтерс.