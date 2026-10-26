Чехия вписва кроната в конституцията си

Правителството на Чехия подкрепи конституционна поправка, която би направила невъзможно бъдещо приемане на еврото без мнозинство от три пети в парламента, предаде Ройтерс. Засега не е ясно дали самото предложение ще получи необходимите гласове.

Законопроектът предвижда чешката крона да бъде вписана като национална валута в конституцията. Целта е евентуалната бъдеща промяна на валутата да изисква подкрепата на три пети от всички депутати и три пети от присъстващите сенатори, съобщи Чешката информационна агенция ЧТК, цитирана от БТА.

Управляващите партии на премиера Андрей Бабиш, подкрепяни от десни и крайнодесни формации, нямат необходимото мнозинство за конституционни промени и ще се нуждаят от подкрепа на част от опозицията. Правителството обеща да не предприема стъпки за присъединяване към еврозоната, докато е на власт — позиция, възприемана и от предишни кабинети.

Чехия е една от шестте страни в Европейския съюз, които все още не са приели единната валута, и няма определена дата за това.

Външният министър Петр Мацинка от дясната партия „Мотористи“ заяви, че присъединяването към еврозоната е фундаментална стъпка, за която всяко правителство трябва да има силен мандат.

Конфедерацията на промишлеността възрази срещу предложението и заяви подкрепата си за приемане на еврото, като отбеляза, че 65 процента от чешкия износ е насочен към еврозоната.