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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23812393 www.24chasa.bg

Израел: Пропаганда са новите обвинения в геноцид, отправени срещу нас от ООН

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СНИМКА: Pixabay

Израел днес отхвърли като „пропаганда“ заключенията на разследваща комисия на ООН, която го обвини в престъпления срещу човечеството срещу палестинците на окупирания Западен бряг, включително „изтребление“, и отново повтори обвиненията си за извършването на „геноцид“ в ивицата Газа, предаде Франс Прес.

Докладът „не е доклад за човешките права, а пропаганден документ, който няма нищо общо с реалността, цели да покопае правото на Израел да се защитава, да делегитимира еврейската държава и да легитимира джихадисткия тероризъм срещу нейните граждани“, се казва в прессъобщение на израелското външно министерство, цитирано от БТА. 

По-рано днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии обвини Израел в извършването на престъпление срещу човечеството от категория „изтребление“ на Западния бряг, едновременно с извършването на „геноцид“ срещу палестинците в Газа, припомня Франс прес. 

„Израелските власти и сили са извършили престъпленията срещу човечеството „изтребление“, „изтезание“, „изнасилване“, наред с други форми на сексуално насилие, на Западния бряг, както и „преследване“, и в същото време „продължават да извършат актове на геноцид“, се казва в публикувания по-рано днес доклад. 

СНИМКА: Pixabay

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