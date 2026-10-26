Тръмп разпали скандал с ислямофобска атака срещу кандидат за Сената

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика вълна от критики, след като използва атентатите от 11 септември като част от словесна атака срещу Абдул Ел-Сайед - кандидат на Демократическата партия за Сената от щата Мичиган.

По време на митинг в щата в неделя Тръмп обвини Ел-Сайед, че е „джихадист". Като гост-лектор той представи бащата на пътник, който се е противопоставил на похитителите на самолетите при атентатите от 11 септември 2001 г.

Тръмп също така заяви, че Ел-Сайед „ще трябва да мине през металдетектор, преди да бъде допуснат в Сената".

Критици осъдиха нападките на президента като ислямофобски. Самият Ел-Сайед реагира на решението на Тръмп да го нарича с второто му име - Мохамед, като заяви по време на собствен митинг: „Ще ме наричаш сенатор Мохамед, братле".

Той добави: „Те си мислят, че като посочват името и религията ми, по някакъв начин ще ви накарат да забравите, че не можете да си позволите бензина или хранителните стоки и че не можете да отидете на лекар".

Сенаторът Бърни Сандърс, който се появи заедно с него, заяви: „Причината да използват ислямофобията срещу Абдул е, че нямат какво да кажат по същинските проблеми".

На 3 ноември Ел-Сайед ще се изправи срещу кандидата на Републиканската партия Майк Роджърс. Очаква се надпреварата да бъде една от най-оспорваните на междинните избори, като кампанията вече се отличава с особено ожесточен тон, пише Би Би Си.

Мястото се смята за едно от малкото, които могат да определят разпределението на силите в Конгреса. В момента то се заема от представител на Демократическата партия.

Ел-Сайед е бивш служител в сферата на общественото здравеопазване, роден в САЩ в семейство на египетски имигранти. Ако спечели изборите, той ще стане първият мюсюлманин, избран в Сената на САЩ.

В миналото той неведнъж е отхвърлял нападките на Тръмп и Роджърс и е отричал да има каквито и да било връзки с екстремистки организации.

По време на изказването си в неделя Тръмп заяви: „Ако Абдул и демократите спечелят, те ще отворят шлюзовете и ще поканят орди от джихадисти на наша територия, създавайки кошмар от насилие и терор, докато вече няма да можете дори да празнувате Коледа".

Тръмп отправи редица обвинения срещу Ел-Сайед и членове на семейството му, включително твърдението, че кандидатът е бил член на „Мюсюлмански братя".

За гост-лектор на митинга си президентът представи бащата на Тод Биймър - мъж от Мичиган, който е бил сред група пътници, оказали съпротива на похитителите на полет 93 на „Юнайтед еърлайнс". Самолетът се разби в поле в щата Пенсилвания.

„Мичиган трябва да се изправи и да се бори, точно както направи Тод, за да попречи на един джихадист да влезе в Капитолия", заяви Тръмп.

Опонентите на Ел-Сайед се опитват да го свържат с „Мюсюлмански братя" - ислямистка организация, основана в Египет. По-рано тази година Тръмп обяви някои от подразделенията ѝ за чуждестранни терористични организации.

Част от проверките и критиките относно връзките на Ел-Сайед и членовете на семейството му се основават на техни публикации отпреди повече от десетилетие.

През 2012 г. неговата полусестра Еман Абделхади публикува съобщение в социалните мрежи, което изглежда се отнася до движението. „Семейството ми отдавна е част от „Мюсюлмански братя", пише тя. Екипът на Ел-Сайед и преди се е разграничавал от други нейни изказвания.

Критиците посочват и авторски коментар на Ел-Сайед, публикуван в „Хъфингтън пост" през 2011 г., посветен на продемократичните протестиращи в Египет. В него той признава, че съществуват опасения, че „подкрепата за демокрацията в Египет може да доведе до попадане на страната в ръцете на „Мюсюлмански братя".

Година по-късно се твърди, че Ел-Сайед е подписал и отворено писмо от египетски американци. В него групата призовава Мохамед Морси - първия демократично избран президент на Египет и лидер на „Мюсюлмански братя" – да „прочисти медиите и полицията" след свалянето на авторитарния режим по време на Арабската пролет. Ел-Сайед не е коментирал това писмо.

Той и преди е отричал да има връзки с „Мюсюлмански братя" и е подчертавал лоялността си към САЩ. Наскоро, по време на среща с избиратели, той беше попитан дали би се разграничил от организацията. „Абсолютно", отговори той.

През 2012 г. настоящият му опонент Роджърс, който по това време беше член на Камарата на представителите и председател на Комисията по разузнаване към нея, също изглежда призовава за предпазлив диалог с „Мюсюлмански братя".

„Смятам ли, че има умерени представители на „Мюсюлмански братя", с които ще трябва да установим контакт и да разговаряме? Да. Но ще трябва да следим внимателно ситуацията", заяви той пред Ройтерс.

Сред осъдилите нападките на Тръмп беше и един от ключовите му поддръжници преди президентските избори през 2024 г.

„Изявленията на президента са неприемливи. Те прекрачват червената линия. Те са расистки", заяви Бишара Бахбах пред Асошиейтед прес.

Бахбах е основател на организацията „Арабски американци за Тръмп", за която се смята, че е изиграла важна роля за привличането на по-широк кръг избиратели към президента преди две години. Впоследствие групата промени името си, като премахна препратката към Тръмп.

Тръмп спечели президентските избори през 2024 г. след победи в Мичиган, където живее значителна арабско-американска общност, както и в редица други колебаещи се щати.