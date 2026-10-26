Автобус с военноморски кадети катастрофира в Гърция, 13 души са ранени

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Автобус на гръцките Военноморски сили, превозващ 23 кадети, катастрофира в понеделник, 26 октомври, край град Арта в Северозападна Гърция. При инцидента са пострадали 13 души, които са транспортирани в болница. Няма тежко ранени, съобщиха от Главния щаб на гръцките Военноморски сили.

Катастрофата е станала около 15:30 часа на 144-ия километър на обслужващ път край магистрала „Йония Одос", в района на Арта. При неизяснени обстоятелства автобусът е излязъл от пътното платно, преобърнал се е и е паднал в напоителен канал.

В превозното средство са пътували общо 25 души – 23 кадети от Училището за постоянни подофицери на Военноморските сили, придружаващ ги офицер и шофьорът.

По информация на гръцките медии сред пострадалите са водачът, придружаващият офицер и 11 кадети. Шофьорът е получил по-сериозни наранявания от останалите, но животът му не е в опасност.

Според официалното съобщение на гръцките Военноморски сили всички 13 пострадали са транспортирани превантивно в болницата в Арта с леки травми и охлузвания.

Автобусът е пътувал от Атина към остров Корфу, където кадетите е трябвало да участват в тържествените прояви по повод националния празник на Гърция – 28 октомври, известен като Деня на „Охи".

Причините за катастрофата се изясняват.