Загинал и 4 в неизвестност след потъване на нефтена платформа край Габон (Видео)

Един човек е открит мъртъв, а четирима са в неизвестност след потъването на нефтена и газова платформа край бреговете на Габон.
Платформата „Проспектор 5", която е собственост на строителната фирма Borr Drilling със седалище в Бермуда, е потънала в събота в Атлантическия океан близо до крайбрежния град Майумба.
На видеа се вижда как платформата, на борда на която са били 115 души, се накланя във водата при инцидента, станал в 20:37 ч. местно време, пише Telegraph.
Borr Drilling jack-up has sunk off Gabon. The Prospector 5 went down late on Saturday at the Dussafu licence, off Mayumba. It was being prepared to drill for BW Energy. 115 people were on board, and 110 are accounted for. Borr says the rig suffered a “punch-through” during preload. One of its legs broke through the seabed, and the rig lost stability. The rig hadn’t started drilling. BW Energy shut production at the nearby MaBoMo facility as a precaution, and no spill has been reported. Gabon has set up a crisis unit and ordered an investigation. The search comes first. Questions about the rig and the market can wait. https://t.co/95mPC0Dl3s— Jack Prandelli (@jackprandelli) October 25, 2026
Според Ройтерс е намерен мъртъв индийски гражданин, а трима граждани на Габон и още един човек остават в неизвестност.
От Borr заявиха, че е имало пробив на платформата по време на операция по "повдигане", в рамките на подготовката за най-новите ѝ сондажни операции.
Самоповдигащата се платформа е вид мобилна платформа, използвана за сондиране в относително плитки води. Тези платформи са наречени така заради способността си да се повдигат или издигат над морското равнище с помощта на три или четири опори.
„Предварителната информация сочи, че платформата е претърпяла инцидент с пробив по време на дейностите по предварително натоварване, което е довело до загуба на стабилност и последващо потъване на платформата", пише в позицията на компанията.
Министерството на петрола и газа на Габон съобщи, че е активирало кризисен щаб и е наредило на военноморските сили да подсилят спасителните операции в морето.
Работи екип за реагиране при замърсяване, за да се защитят крайбрежието и близкият национален парк „Майумба".
Сондажната платформа „Prospector 5“ на „Borr Drilling“ потъна край Габон. https://t.co/H5z6hvEtg8— Maritime.bg (@MaritimeBul) October 25, 2026
Норвежката компания „Паноро Енерджи", която притежава 17,5% дял в лиценза за сондиране на „Проспектор 5", заяви, че производството е било спряно и че няма съобщения за щети или случайно изтичане на нефт в морето.