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Загинал и 4 в неизвестност след потъване на нефтена платформа край Габон (Видео)

Богомила Костадинова
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КАДЪР: Екс/@jackprandelli

Един човек е открит мъртъв, а четирима са в неизвестност след потъването на нефтена и газова платформа край бреговете на Габон.

Платформата „Проспектор 5", която е собственост на строителната фирма Borr Drilling със седалище в Бермуда, е потънала в събота в Атлантическия океан близо до крайбрежния град Майумба.

На видеа се вижда как платформата, на борда на която са били 115 души, се накланя във водата при инцидента, станал в 20:37 ч. местно време, пише Telegraph.  

Според Ройтерс е намерен мъртъв индийски гражданин, а трима граждани на Габон и още един човек остават в неизвестност.

От Borr заявиха, че е имало пробив на платформата по време на операция по "повдигане", в рамките на подготовката за най-новите ѝ сондажни операции.

Самоповдигащата се платформа е вид мобилна платформа, използвана за сондиране в относително плитки води. Тези платформи са наречени така заради способността си да се повдигат или издигат над морското равнище с помощта на три или четири опори.

„Предварителната информация сочи, че платформата е претърпяла инцидент с пробив по време на дейностите по предварително натоварване, което е довело до загуба на стабилност и последващо потъване на платформата", пише в позицията на компанията. 

Министерството на петрола и газа на Габон съобщи, че е активирало кризисен щаб и е наредило на военноморските сили да подсилят спасителните операции в морето.

Работи екип за реагиране при замърсяване, за да се защитят крайбрежието и близкият национален парк „Майумба".

Норвежката компания „Паноро Енерджи", която притежава 17,5% дял в лиценза за сондиране на „Проспектор 5", заяви, че производството е било спряно и че няма съобщения за щети или случайно изтичане на нефт в морето.

КАДЪР: Екс/@jackprandelli

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