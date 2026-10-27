Образованието е приоритет №1 в бюджет 2027 на Турция

Проектобюджетът на Турция за 2027 г. е внесен в Меджлиса, а най-големият приоритет в него е образованието, за което са заделени 13,7% от средствата на държавата. Това обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в изявление след заседание на турското правителство.

"Лъвският пай отново е за образованието, за което са предвидени 13,7%, а средствата за Министерството на образованието са 2,459 трилиона лири (близо 44,2 млрд. евро). Заедно със средствата за висше образование, парите за образование достигат рекордното ниво от 3,747 трилиона турски лири (67,26 млрд. евро)", заяви Ердоган.

Здравеопазването е сред другите сектори, за които са заделени значителни средства. Тези разходи на държавата ще бъдат в размер на 2,134 трилиона турски лири (38,3 млрд. евро). Когато към тях бъдат добавени средствата от социалните и здравни осигуровки, те стават 4,532 трилиона турски лири (81,35 млрд. евро).

Средствата за социални помощи и плащания в бюджет 2027 г. на Турция са 1,341 трилиона турски лири (24 млрд. евро).

В бюджета на Турция за 2027 г. са заложени разходи в размер на 490 млрд. евро, а очакваните приходи са 23,4 трилиона турски лири (420 млрд. евро). Целта е безработицата да се задържи на ниво от 8%.

Представяйки държавния бюджет, Ердоган обеща да продължи политиката за премахване на данъчното облагане за работещите на минимална работна заплата и подобряване на живота на пенсионерите.

„Поставяйки в центъра общественото благосъстояние и социалната справедливост, с бюджета за 2027 г. се надяваме да увеличим производителността и конкурентоспособността на страната ни и да направим икономиката ни по-устойчива на външни сътресения", заяви Ердоган.

Турският президент подчерта, че значително са увеличени средствата за подпомагане на реновирането на сгради в Турция. Увеличението е със 176 процента, а средствата в това перо възлизат на 276 млрд. турски лири (5 млрд. евро). Средствата за социални жилища са увеличени със 150 процента и ще достигнат 250 млрд. лири (4,5 млрд. евро). За справяне с щетите от земетресението и превенция на бедствия са заделени 769 млрд. турски лири (13,8 млрд. евро).

Разходите за отбрана ще бъдат 3,454 трилиона турски лири (62 млрд. евро), а за земеделие са предвидени 1,305 млрд. турски лири (23,4 млн. евро).