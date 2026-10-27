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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23813817 www.24chasa.bg

Кола умишлено се вряза в тълпа в Германия, рани петима (Снимки)

Богомила Костадинова
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КАДЪР: Екс/@MrInfluencerUg1

Автомобил се е врязал в група хора тази нощ в Северна Германия. Полицаи са открили огън по него, съобщи днес говорителка на германската полиция, цитирана от ДПА.

При инцидента в Нойщад ам Рубенберге - в провинция Долна Саксония, северозападно от град Хановер - са ранени четирима или петима души, някои от тях тежко. Никой обаче не е в критично състояние, поясни полицейската говорителка.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. Заподозрените, които са били в автомобила, са избягали, изоставяйки колата. Не е известно и колко са били те, пише БТА. 

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми. 

Случката се е разиграла малко преди полунощ пред пътни полицаи, извършващи в този момент проверка. Те са открили огън по врязалия се автомобил в опит да го спрат.

Според първата версия на полицията замесените в инцидента хора са се познавали, като действията на заподозрените спрямо групата, в която се е врязала колата, са били по-скоро умишлени.

КАДЪР: Екс/@MrInfluencerUg1

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