Кола умишлено се вряза в тълпа в Германия, рани петима (Снимки)

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Автомобил се е врязал в група хора тази нощ в Северна Германия. Полицаи са открили огън по него, съобщи днес говорителка на германската полиция, цитирана от ДПА.

При инцидента в Нойщад ам Рубенберге - в провинция Долна Саксония, северозападно от град Хановер - са ранени четирима или петима души, някои от тях тежко. Никой обаче не е в критично състояние, поясни полицейската говорителка. Gestern kurz vor Mitternacht in Neustadt am Rübenberge bei Hannover steuert ein Fahrer seinen BMW gezielt in eine kleinere Personengruppe. Vier bis fünf Menschen werden verletzt, einige schwer, kommen ins Krankenhaus. Die Polizei steht zufällig bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe, bekommt den Vorfall mit und schießt auf den Wagen, um den Fahrer zu stoppen. Der oder die Täter lassen das Auto stehen und fliehen zu Fuß. Die Fahndung mit Hubschrauber und vielen Streifen bleibt zunächst erfolglos. Die Polizeisprecherin sagt, die Beteiligten hätten sich gekannt, die Täter hätten sich die Menschengruppe wohl gezielt ausgesucht. — Dara 🇩🇪 (@Raeubertochtah) October 27, 2026

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. Заподозрените, които са били в автомобила, са избягали, изоставяйки колата. Не е известно и колко са били те, пише БТА.

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

🇩🇪 In Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen ist ein Auto gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden vier bis fünf Personen verletzt, einige davon schwer. Polizisten gaben Schüsse auf den Wagen ab und der Fahrer flüchtete zu Fuß. https://t.co/JQkjjWQbmc — Nachrichten (@NewsFokus) October 27, 2026

Случката се е разиграла малко преди полунощ пред пътни полицаи, извършващи в този момент проверка. Те са открили огън по врязалия се автомобил в опит да го спрат.

Според първата версия на полицията замесените в инцидента хора са се познавали, като действията на заподозрените спрямо групата, в която се е врязала колата, са били по-скоро умишлени.