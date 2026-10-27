Евродепутати настояват да се възобновят преговорите и да спре смяната на часовото време

Евродепутати от различни политически групи в Европейския парламент, сред които и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, призовават министрите на транспорта на държавите членки да възобновят обсъжданията за прекратяване на сезонната смяна на часовото време в ЕС. В писмо до министрите се настоява за общоевропейско решение, след като повече от седем години без никакво обяснение няма напредък по законодателното предложение на Европейската комисия.

„В неделя върнахме часовниците с час назад и темата отново може да се окаже забравена до март, когато ще преминем към лятното часово време. От години чакаме Европа да сложи край на тази отживелица", коментира Емил Радев. Той припомни, че Комисията предложи прекратяване на смяната на часовото време още през септември 2018 г., а от март 2019 г. ЕП подкрепи инициативата с голямо мнозинство. „Въпреки това Съветът на ЕС все още не е постигнал обща позиция, която да позволи процесът да продължи. Подкрепям възобновяването на преговорите и категорично смятам, че бездействието по въпрос, който засяга ежедневието на милиони европейци, не може да бъде оправдано. Крайно време е да се постигне политическо решение, което да отговори на обществените очаквания, защото протакането руши доверието в институциите", категоричен е българският евродепутат. Той допълни, че двукратната годишна смяна на часовото време е остаряла и неефективна практика, която има негативното влияние върху биологичния ритъм и здравето на хората и затруднява ежедневните им дейности.

В обществена консултация на Европейската комисия от 2018 г. 84% от приблизително 4,6 милиона участници са подкрепили прекратяването на смяната на времето. Допитвания в различни държави членки през годините също отчитат широка подкрепа за премахването на сезонната смяна на времето, а ЕК работи по ново проучване, което да помогне на Съвета да се постигне решение.

В писмото си до министрите на транспорта евродепутатите отчитат необходимостта от съгласуване между държавите членки, така че да бъдат избегнати затруднения за транспорта, трансграничните дейности и функционирането на вътрешния пазар. Членовете на ЕП са убедени, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез политическа воля и тясно сътрудничество. Те приканват министрите да споделят позициите на своите правителства и да заявят готовност да работят за възобновяването на преговорите и постигането на напредък по предложението на Европейската комисия.