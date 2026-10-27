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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23813828 www.24chasa.bg

Мерц поиска засилено сътрудничество между Европа и Азия

Весела Бачева
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Фридрих Мерц при посрещането му в парламента в Сингапур Снимка: Ройтерс

"Има необходимост от сътрудничеството между Европа и Азия, трябва да съчетаем европейските и азиатските търговски споразумения". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Сингапур.

Мерц започна от Сингапур четиридневната си азиатска обиколка. Целта на визитата е да засили двустранното стратегическо партньорство.

Рухването на стария световен ред застрашава интересите на средните сили от Европа, сред които е Германия, каза още Мерц, пише БТА.

В дневния му ред залегнаха срещи с президента Тарман Шанмугаратнам и с министър-председателя Лорънс Уонг.

Германия и Синтапул поддържат дългогодишни взаимоотнешиня в областта на отбраната, търговията и изследователските дейности, обръща внимание ДПА.

Близо 2400 германски фирми развиват дейност в Сингапур, като осигуряват работа на около 45 000 души, сочат данни на германското правителство. Годишният двустранен търговски оборот се оценява на 13,2 милиарда долара. Германия е най-големият европейски търговски партньор на Сингапур.

В програмата на канцлера Мерц са и посещения в Япония и Южна Корея. Това е третата му азиатска визита, откакто встъпи в длъжност през пролетта на миналата година.

Фридрих Мерц при посрещането му в парламента в Сингапур

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