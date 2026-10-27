Студентите в Сърбия няма да санкционират Русия

Студентската листа, която спечели парламентарните избори в Сърбия в неделя, няма да въвежда санкции срещу Русия. Това заяви Йово Бакич - социолог, университетски преподавател и кандидат от Студентската листа, в предаването „Сърбия избира" на базирания в Белград руски телевизионен канал "Раша Тудей Балкан" (РТ Балкан).

Студентската листа спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия тази неделя. Сръбската ЦИК още не е обявила официалните резултати, но при обработени 97,56% от протоколите студентите са получили 52,17% от гласовете и 140 мандата в парламента. Листата "Единна Сърбия" на Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич е получила 39,17% или 104 мандата в парламента, пише БТА.

Още в изборната нощ Александър Вучич заяви, че според него Студентската листа ще промени политиката на Сърбия спрямо Русия. „Ще ви кажа още сега това, което ме притеснява. Не излъгах в кампанията си. Още преди април-май ще имате въведени санкции срещу Руската федерация", каза Вучич. Според него Студентската листа не е представила коректно истинските си намерения за външната политика на Сърбия, в случай че вземе властта, тъй като, по думите му, „те са само изпълнители".

Йово Бакич заяви в ефира на „Раша Тудей Балкан", че след категоричната си победа на изборите в неделя и спечеленото мнозинство в парламента, Студентската листа няма намерение да променя политиката си спрямо Русия.

„Ние уважаваме Русия и като голяма сила, и като наш исторически важен партньор, а в много случаи и защитник. В този смисъл няма да има никакви промени, особено от гледна точка на факта, че ние самите сме преживели санкции на ООН и много добре знаем колко е тежко", каза Бакич. „Разбира се, санкциите на една малка Сърбия срещу Руската Федерация не биха променили нищо. Това не означава нищо за самата Русия. Но символично би било лошо за нас. Сърбия не би могла да наложи икономически санкции на Русия".

Относно натиска върху Сърбия да се откаже от доставките на руски газ, Бакич коментира, че „ние не сме тук, за да задоволим чужденците, а да работим за нашия национален интерес". По думите му Студентската листа разполага с експерти по енергетика, които ще работят по този въпрос.

Сред промените, които планира новата власт, от друга страна, е формирането на правова държава, която да се бори с организираната престъпност, и най-вече с представителите ѝ на високите равнища на властта. „Престъпниците на високи държавни позиции ще бъдат изправени пред съда, а след това изпратени в затворите", посочи Бакич.

Студентската листа планира и основно реформиране на Министерството на вътрешните работи. „Ще направим полиция, в която гражданите имат доверие", подчерта той.

Реформи се планират и в сферата на образованието - министърът на образованието вече няма да има правомощия да назначава директори на образователни институции. „Трябва да се изгради принцип на отговорност в обществото и държавата", заяви още Бакич.