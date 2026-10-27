IRENA: Китай има значителен принос за глобалния енергиен преход

Франческо ла Камера, генерален директор на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), заяви наскоро в централата на агенцията в Абу Даби, че Китай има значителен принос за глобалния енергиен преход и намаляването на въглеродните емисии, като стимулира технологичния прогрес и понижава разходите за оборудване за чиста енергия.

В международен план Китай предоставя на света конкурентоспособни технологии и оборудване за възобновяема енергия, което прави зеления преход по-достъпен и евтин. „На вътрешния пазар Китай продължава да увеличава инвестициите във възобновяема енергия и устойчиво да разширява инсталираните си мощности. Засилването на международното сътрудничество в областта на технологиите, финансирането и инфраструктурата би могло да позволи на повече държави да се възползват от намаляващите разходи за възобновяема енергия и да ускори глобалното намаляване на емисиите."